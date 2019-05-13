刘结一见洪秀柱：家人坐在一起没有解不开的心结

台湾前国民党主席、青雁基金会董事长洪秀柱今天（13日）与中国大陆国台办主任刘结一会面，洪秀柱阐述九二共识是“两岸坚持一个中国原则、共同谋求未来的统一”，刘结一则在致词时推销民主协商，加速两岸沟通，“家人只要坐在一起，就没有解不开的心结。”

据《自由时报》报道，洪秀柱今参加由海峡两岸研究中心与中华青雁基金会联合举办的“两岸关系与民族复兴座谈会”，座谈会结束后提出了六点共同倡议；经济方面，除了讨论强化“31项惠台措施”以外，另外也会开始规划如何支持台湾企业转型发展，实际的参与大陆的“十三五”以及“一带一路”等等大型经济发展计划与建设。

洪秀柱致词时表示，尽管在台湾目前的诡谲氛围之下，愿意来参加这次座谈会的台湾各界人士还是相当的踊跃，70几个人都是自己买飞机票来的，没有旅游行程，没有参访行程，就是一场座谈交流，一场会面对谈，代表许多台湾人对未来是忧虑的。

洪秀柱表示，九二共识是两岸和平的定海神针，但如果到台湾街上去问，十个有九个不知道它的内容，不只是老百姓不清楚，就连现在蓝营所谓的重量级人士对于九二共识的解释也各有不同。

洪秀柱强调，九二共识就是两个重点，“两岸坚持一个中国原则、共同谋求未来的统一”，两岸利用这个模式建立起两岸几十年来的互信跟互动基础。

刘结一则在致词时表示，希望未来两岸可以多推举代表性人物，积极展开民主协商，加速两岸沟通。“两岸关系风雨70年了，面临着很多困难，但总体而言两岸的民间合作是不断发展的。”

刘结一表示，两岸同根同源，希望能够一起发展共同的梦想，让两岸一起“站起来、富起来、胜起来”。在大陆的观念中，和平统一是平等的协商，大陆方面会愿意跟台湾各层级讨论，凝聚两岸智慧，“家人只要坐在一起，就没有解不开的心结。”