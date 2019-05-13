联合国任命马云为新一届可持续发展目标倡导者

当地时间5月9日，联合国秘书长古特雷斯任命马云等17位全球有影响力的人担任新一届可持续发展目标（SDG）倡导者小组成员，以提高公众认识，增强行动意愿，加快实现可持续发展目标的步伐。

据人民网报道，2015年9月，联合国193个成员国一致通过了《2030年可持续发展议程》及其17项可持续发展目标，包括消除贫困与饥饿、健康、教育、性别平等、水与环境卫生、能源、气候变化等议题，旨在未来15年间综合解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。

“我们有能力应对气候变化、环境压力、贫困和不平等所带来的问题，2030年议程和气候变化《巴黎协定》就是最有力的工具。”古特雷斯表示，“不使用这些工具是没用的，我们需要更多的行动，更大的抱负和更多的政治意愿。”

古特雷斯呼吁被任命的可持续目标倡导者们利用各自独特的平台和领导力，激发全球采取行动。

可持续发展目标倡导者小组由17位来自世界各国政界、文艺界、学术界、体育界、商界等有国际影响力的代表组成，马云是其中唯一一位企业家。2016年1月，马云即入选首届可持续发展目标倡导者。此次与他同时被任命的还有挪威首相埃尔娜·索尔贝格、加纳总统阿库福-阿多、比利时王后玛蒂尔德、曼德拉夫人格拉萨·马谢尔、2018年诺贝尔奖得主迪亚·穆拉德、79届奥斯卡获得者福里斯特·惠特克等。

本届倡导者小组联合主席、挪威首相埃尔娜·索尔贝格表示：“通过共同努力去实现我们的目标，我们可以将希望变为现实，不让任何人掉队。”

马云第二次担任联合国可持续发展目标倡导者的这一天，恰逢北京时间“5·10阿里日”。这一天，阿里巴巴邀请客户和亲友走进公司，分享阿里巴巴快乐工作、认真生活的文化，和面对挑战时互助互爱、永不放弃的精神。而面对贫困、疾病、气候变化时，也需要各国各界进行“阿里巴巴式”的合作，携手应对全球性挑战。

“我相信你描绘的前景将来会真正成为现实。因为你有不一样的平台，有很多与别人不一样的达成事情的能力，只要你将保护自然、加强教育、减少贫穷这些工作，跟创造就业、帮助小企业结合在一起。”索尔贝格访问杭州阿里巴巴集团总部时，曾称赞阿里巴巴为公益、环保、赋能女性和社会可持续发展做出辛勤奉献。她表示，全世界的商业领袖都应该向阿里巴巴学习。