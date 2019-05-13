分析：特朗普强硬开打中美贸易战 竞选连任大计面临风险

特朗普2016年竞选总统时，以严词抨击中国获得群众欢心。如今他准备在2020年竞选连任，应该会继续对中国放狠话，但至少在一些关键州，民众的接受程度可能不会像当年那么正面。

据路透社报道，美国与中国的贸易谈判上周陷入重大危机，中方对一些双方同意的关键点翻脸不认帐，特朗普对数千亿美元的中国输美商品提高关税，还准备扩大到更多商品。

这场贸易战有可能还要持续一段时间，将直接与特朗普争取连任的竞选期重叠。2016年帮助特朗普坐上大位的几个州，包括农业大州爱荷华，已经在中美贸易战中受伤不轻。

“如果...到总统大选活动全面展开时，他还没解决这件事，而美国的大豆行业受到重创...这对特朗普将是一个大问题，”一位要求匿名的特朗普政府前任官员表示。

大豆是美国最重要的出口农业品，但2018年对中国的大豆出口跌至16年低点。

美国财长姆努钦及其他政府顾问不久前还暗示，中美双方已接近达成协议。倘若达不成协议，特朗普经常自吹自擂的超强交易谈判能力，也会蒙上阴影。

特朗普最近曾表示，中国国家主席习近平将很快前往华盛顿；大概是要庆祝达成协议。

不过没有达成协议也凸显出特朗普的承诺，即不签署不符合其目标的协议。特朗普今年稍早与朝鲜领导人金正恩的会晤谈崩，当时金正恩希望美国解除经济制裁，以换取朝鲜部分去核化。

特朗普的顾问相信，表现强势会赢得他的基层支持者的欢心，尤其是在中美政策方面。

“总的来说，我认为他对中国的强硬立场对他有利，”特朗普前白宫发言人、小布什任内美国贸易代表办公室前官员斯派塞表示。“他已经表现出真的愿意全力奋战。”

特朗普的高级贸易代表莱特希泽力促中国改变其在知识产权、强制技术转让、汇率操纵和其他政策领域的做法。

虽然当中国同意大量购买大豆等美国产品时，特朗普很高兴，但他支持莱特希泽的强硬做法，并坚持要求继续进行敏感的结构改革。

这一决心得到了美国两大主要政党的支持。

美国参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）上周敦促特朗普对北京“坚持强硬立场”。“不要退让。强硬是赢过中国的唯一途径，”他在推文中说。

最近离职的特朗普高级贸易和经济政策顾问Clete Willems表示，民主党和共和党在贸易问题上“相当一致”。他数月来参与了与中国的贸易谈判。“我的预期是，你不会看到人们在竞选过程中要求‘向中国退让!’。”

但民主党总统候选人几乎肯定会批评特朗普处理谈判的做法，即便他们赞同有必要大幅调整与中国的贸易关系。

“他简直不知道如何达成贸易协议...用推文促成贸易根本行不通，”参议员沃伦（Elizabeth Warren）在俄亥俄州辛辛那提的一次周末竞选活动中说。

特朗普政府和竞选团队意识到关税已经给农户们带来的痛苦，并试图通过政府支持和呼吁农户的爱国精神来削弱其影响。

“农户们是爱国的，他们明白最终必须有人去追究中国的责任，”特朗普竞选团队通讯主管Tim Murtaugh在一封电邮声明中说。“农户们明白这是一场持久战，因为他们正在从长计议，他们知道最终结果对农业经济会更有利。”

说到底，关键还是经济。如果经济保持强劲，那么特朗普的政绩将深得选民之心，即使是在受到关税影响的那些州。

但如果经济停滞不前，特朗普的成绩单就会被扣分，民主党将有更大机会在爱荷华，密西根，明尼苏达，宾夕法尼亚和威斯康辛等关键州将其击败。

由于达成协议的希望遇挫，特朗普再次大谈关税的好处。

“关税将使我们的国家更加强大，而不是更衰弱。等着瞧吧！”特朗普周五发推文说。



