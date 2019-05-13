湖北省应急管理厅厅长郭唐寅被查

据湖北省纪委监委消息，湖北省应急管理厅党组书记、厅长郭唐寅涉嫌严重违纪和职务违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

郭唐寅简历：

郭唐寅，男，1962年11月出生，汉族，湖北鄂州人，大学学历，1984年6月加入中国共产党。

1982年8月在湖北省鄂城县农业局参加工作；

1986年7月至1996年3月，历任鄂州市委办公室检查督办科副科长、科长、市委督办检查室副主任；

1996年3月至1997年11月，任鄂州市检察院正科级检察员；

1997年11月至2002年3月，历任鄂州市公安局指挥中心主任、交警支队党委副书记、政委、支队长；

2002年3月至2005年8月，历任省公安厅交警总队高速公路管理支队副支队长、支队长；

2005年8月至2007年12月，任省公安厅交通警察总队副总队长兼高管支队长；

2007年12月至2010年1月，任省公安厅经济犯罪侦查总队总队长；2010年1月至2010年2月，任黄石市市委常委、政法委书记；

2010年2月至2011年11月，任黄石市市委常委、政法委书记、公安局局长；

2011年11月至2015年2月，任省公安厅党委委员、副厅长；

2015年2月至2017年4月，任省公安厅党委副书记、常务副厅长；

2017年4月至2018年11月，任省安全生产监督管理局党组书记、局长；

2018年11月至今，任省应急管理厅党组书记、厅长。