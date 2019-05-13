外交部：中方从不屈从于外部压力

据环球网报道，美国将启动对剩下的3250亿美元中国输美产品征税25%的相关程序，并将于今天（13日）宣布清单。在今天的外交部例行记者会上，有记者就此提问询问中方立场和采取了什么措施。

外交部发言人耿爽表示：“我们已经说过多次，加征关税解决不了任何问题，中方从来不会屈服于外部压力，我们有决心有能力维护自身的合法和正当权益。还是那句话，我们希望美方能同中方一道努力，相向而行，在相互尊重平等相待的基础上解决彼此的合理关切，争取达成一个互利双赢的协议，这符合双方利益，也是国际社会的期待。”