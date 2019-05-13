中国宣布对部分美国商品加征关税 提高至10%至25%不等

中国国务院关税税则委员会13日傍晚宣布自2019年6月1日零时起，对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。

据中国财政部公告，这是对美国10日开始对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%的反制措施。

公告指美国的措施导致中美经贸摩擦升级，违背中美双方关于通过磋商解决贸易分歧的共识，损害双方利益，不符合国际社会的普遍期待。

中方宣布，将对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》中的部分商品，提高加征关税税率，按照《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品（第二批）加征关税的公告》（税委会公告〔2018〕6号）公告的税率实施。

其中，对2493个税目商品，实施加征25%的关税；对1078个税目商品，实施加征20%的关税；对974个税目商品，实施加征10%的关税。对595个税目商品，则仍实施加征5%的关税。

公告全文如下：

税委会公告〔2019〕3号

2019年5月9日，美国政府宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。美方上述措施导致中美经贸摩擦升级，违背中美双方关于通过磋商解决贸易分歧的共识，损害双方利益，不符合国际社会的普遍期待。

根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院关税税则委员会决定，自2019年6月1日0时起，对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。现将有关事项公告如下：

一、对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》（税委会公告〔2018〕8号）中部分商品，提高加征关税税率，按照《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品（第二批）加征关税的公告》（税委会公告〔2018〕6号）公告的税率实施。即：对附件1所列2493个税目商品，实施加征25%的关税；对附件2所列1078个税目商品，实施加征20%的关税；对附件3所列974个税目商品，实施加征10%的关税。对附件4所列595个税目商品，仍实施加征5%的关税。

二、其他事项按照税委会公告〔2018〕6号执行。