《人民日报》：谁在为赋新词强说愁 美国吃亏论可以休矣

中国官媒《人民日报》今天刊登署名为“钟声”的评论文章，称美国对华贸易逆差只是表象，并不能反映美国在华商业利益的真相。“明眼人都看得出来，所谓的‘吃亏论’，远非打打悲情牌、过过嘴瘾那么简单。美国‘为赋新词强说愁’背后是另有名堂的。只是散布这种错误论调的人打错了算盘。”

文章还称，中国经济具有很大的韧性和潜力，完全有能力有信心通过实行更高水平的对外开放和扩大内需，促进经济高质量发展，对冲中美经贸摩擦影响，实现中国经济行稳致远。

以下为该评论文章全文：

美国总有一些人对中美之间所谓“巨额贸易逆差”耿耿于怀，动辄将“美国每年都要输给中国5000亿美元”“美国损失了数百万制造业岗位”等说辞挂在嘴边，并因此声称美国是中美贸易的受害者。一年来，这种“吃亏论”一再成为美国出尔反尔、不顾中方诚意，频繁对中方采取极限施压的所谓依据之一。

美国是世界头号经济强国，世界贸易规则的制定者。如果说美国是“吃亏者”，岂不是说规则制定者制定的规则是损己利人的？倘若如此，岂不成了咄咄怪事。无论是在全球贸易还是在中美双边贸易中，美国不仅不是受害者，反而占了很大便宜。这一点，美国相关行业、消费者和经济学家心里清清楚楚。

美国巨额贸易逆差并非因中国而生，也不会因中国而终。一方面，过度消费、储蓄不足、巨额财政赤字是美国贸易逆差形成的根本原因；另一方面，美国也利用美元作为国际贸易主要支付手段和储备货币的地位，借助不断扩大的贸易逆差，通过美元回流购买美国国债获得大量廉价资本，用于高科技等领域投资，成为经济全球化的最大受益者。美国哈佛大学肯尼迪政府学院国际金融教授卡门·莱因哈特认为，美国指责那些贸易盈余的国家没有任何意义。他的看法代表了国际主流经济学家的看法。

对华贸易逆差只是表象，并不能反映美国在华商业利益的真相。世界经济早已进入全球价值链时代。从生产看，美国处于全球产业链、价值链高端，控制了专利技术、核心零部件以及研发设计、营销等高附加值环节，获利巨大。苹果手机的例子广为人知。如果将全部顺差都统计在终端产品出口国上，显然无法客观反映贸易中的价值分配。事实上，自2011年起，为显示一国在价值链中的真实获利情况，WTO和OECD就倡导从“全球制造”视角看待国际化生产，推出“贸易增加值核算”的方法。只可惜，美国一向对WTO等多边机构抱着“合则用、不合则弃”态度，哪怕再科学的方法，从中看不到为我所用之处，也不可能予以支持。

目前，美资企业在华年销售收入7000亿美元，利润超过500亿美元。这是美国企业分享了中国发展带来的机遇和成果的体现。美国物价便宜尽人皆知。多年来，当多国央行都忙于抑制通胀水平时，美国通胀水平始终维持在2%的目标值以下。正是中美贸易让质优价廉的中国商品走进美国千家万户，增加了消费者的福祉。

正如美国《时代周刊》著名撰稿人罗伯特·赖特在《非零和年代——人类命运的逻辑》一书中指出的那样，人类命运的昌盛必然要懂得从“零和”年代走向“非零和”年代。过去40年，中美贸易规模增长230多倍，如果不是共赢，而是一方受害的“零和”，怎么可能实现如此天翻地覆的变化？

中国从来都是进口大国，发展起来的中国更是向世界敞开大门，今天的中国已成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴。中国从不追求贸易顺差，真诚希望扩大美国有竞争力产品的进口。美有关机构分析，如果放宽民用高技术产品对华出口限制，美对华贸易逆差可减少35%左右。拒绝出口自己有优势的产品，岂能怪罪于人？

对华贸易逆差造成美国制造业岗位流失，也是无知之谈。多年来，美国学术界的主流解释是：美国制造业岗位流失源于其自身经济结构调整，由于生产自动化和机器人投入增加，导致制造业生产率提高。对外贸易会造成劣势产业淘汰和转移，但更会带来优势产业扩张，从而实现产业结构升级调整。美国加州大学等学者的研究发现，与其说美国在对外贸易中损失了就业，不如说收获了更多高薪酬的就业。

这些简单的事实和逻辑早已证明，贸易逆差、制造业岗位流失根本支撑不起“吃亏论”论调。固守美国“吃亏论”，一时也许可以转移国内矛盾，但时间久了，却会让美国民众成了真正的受害者。今年4月，全美商业经济协会对美商业环境进行的一项调查发现，在受访的商品生产公司中，有3/4受到近期关税的负面影响，增加了成本，并促使其中一半公司提高了销售价格。美国消费者、农场主、企业等，成了美国挑起的贸易摩擦的受害者，而不是中国“不公平竞争行为”的受害者。

明眼人都看得出来，所谓的“吃亏论”，远非打打悲情牌、过过嘴瘾那么简单。美国“为赋新词强说愁”背后是另有名堂的。只是散布这种错误论调的人打错了算盘。中国经济具有很大的韧性和潜力，完全有能力有信心通过实行更高水平的对外开放和扩大内需，促进经济高质量发展，对冲中美经贸摩擦影响， 实现中国经济行稳致远。

与事实不符、站不住脚且损人不利己的观点还要一再重复，说的人不累，听的人都累。