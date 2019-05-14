人民币跌至12月以来最低 因中国上调部分美国商品关税

据路透社报道，人民币兑美元汇率周一跌至去年12月以来的最低水平，因中美之间的贸易战升级，两国都提高了对方商品的进口关税。

中国国务院关税税则委员会办公室周一表示，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。

美国总统特朗普表示，中方违背数月谈判期间做出的承诺，“破坏了协议”，而中国周日表示，不会吞下任何损害其利益的“苦果”。

周一人民币兑美元跌至6.92，为12月24日以来最低位。预计中国将进行干预，阻止人民币兑美元跌破7关口。

两国之间日益紧张的关系也加剧了人们的担忧，即中国可能会出售其持有的大量美国公债，作为对美国的惩罚或谈判策略。

这令美元兑日圆和瑞郎等避险货币承压。美元兑欧元也曾一度走软，但之后反弹。

“他们持有相当大一部分美国公债，这令市场有点恐慌，令美元兑其他一些主要货币处于守势。”CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示。

Rai指出，欧元兑美元也可能受益，因欧元区有国际收支顺差，“在贸易战时期，顺差货币往往表现相当不错”。

随着美国与欧盟和日本的谈判继续进行，投资者也在关注特朗普是否会对进口汽车和汽车零部件征收关税。

今年2月，特朗普收到了一份“232条款”调查报告，普遍认为该报告得出的结论是，汽车和汽车零部件进口对国家安全构成威胁。总统90天的审议期将于5月18日结束。

“市场预期特朗普政府将延长最后期限。如果没有迹象表明他们会这么做，你可能会看到股市本周受到一些冲击。”Rai称。

英镑也跌至两周来最低水平，因市场担心英国议会将无法就英国退欧达成跨党派协议。

据英国《卫报》报道，影子脱欧事务大臣Keir Starmer曾表示，反对党工党多达150名议员将反对一项未包括确认公投的协议。