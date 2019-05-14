中美贸易战冲击鸿海 学者：郭台铭选总统正当性恐受质疑

台湾文化大学新闻系主任胡幼伟今早在面簿表示，中美贸易大战，鸿海富士康在中国大陆代工生产的货销往美国，将会被课25%关税。市场分析师都说，鸿海市值已缩水超过1千亿元（新台币，约44亿新元）。在此关键时刻，有些财经界人士不解，目前是鸿海最需要郭台铭掌舵的时候，他却跑去参选总统，不知其意为何？

据联合新闻网报道，胡幼伟说，以上他的疑惑就是郭台铭现在最需要向大家说明的事情，郭之所以被一些人崇拜支持，难道不正是因为生意做得大做得成功吗？现在，老美关税惩罚大陆，老郭的大陆事业跟著倒楣；为选总统，发表刺激大陆言论后，富士康在大陆到底会怎样？在日本吃下夏普后，状况又如何？

胡幼伟表示，这些关于鸿海富士康的事情，才是郭台铭最需要跟大家举出数字，详细说一说的事情，这不是讲几句豪情万丈的狠话就可以交待的事情。“关键是，如果面对全球贸易剧变，老郭说不清楚，鸿海富士康如何能够灵活调整，稳如泰山，郭又如何稳住‘因为很会经营鸿海，所以很会治国’的公众认知？”

胡幼伟说，如果郭台铭现在的意思是：“反正鸿海我不管了，我不回鸿海了”，一定有人会开始担心，郭若当了总统，若有一天国家情势愈来愈困难，会不会也说：“我不管了，反正不玩了？”

胡幼伟称，郭台铭现在应该拼命说的，不是跟总统大选有关的任何事情；而是跟鸿海富士康有关的所有事情。因为郭选总统的正当性，完全基于经营鸿海富士康能赚大钱。如果鸿海富士康面临危机，郭讲不出一套稳答答的因应策略，选总统的正当性就不复存在了。“这就跟高雄如果不好了，老韩就失去选总统的正当性，是一样的意思！”