新华时评：认清美方倒打一耙的把戏

中国昨天对美国加征中国产品关税采取反制行动后，中国官媒新华社今天发表时评称，谈判本身就是一个在不断沟通中交换意见、逐渐达成共识的过程，出现不同观点再正常不过。只要双方还没有最终签署协议，对条款的修改、调整都是十分正常的。

该时评强调，美方动辄“掀桌子”，反而指责中方“倒退”，完全是罔顾事实，倒打一耙。

以下为新华时评全文：

倒打一耙，往往是出尔反尔者的把戏。

美方继对2000亿美元中国输美商品加征25%关税后，又扬言将启动对剩下的3250亿美元中国输美商品加征25%关税的相关程序。对此，美方将矛头指向中方，甚至还贴上“倒退”“背弃”的标签，中方也“被承诺”了很多。正是不负责任的说辞和施压，为中美经贸磋商设障。而拿所谓“承诺”说事，实为混淆视听，根本站不住脚。

谈判本身就是一个在不断沟通中交换意见、逐渐达成共识的过程，出现不同观点再正常不过。只要双方还没有最终签署协议，对条款的修改、调整都是十分正常的。美方动辄“掀桌子”，反而指责中方“倒退”，完全是罔顾事实，倒打一耙。

请看美方的表现：从去年5月美方撕毁中美在华盛顿达成的共识，一意孤行地加征关税，到随后肆意升级关税、极限施压，再到此番谈判仍在进行中又高举关税大棒，美方出尔反尔、瞒天过海、霸凌十足。从走上单边主义道路那一刻起，美方就违背世贸组织规则，亲手撕碎了其自由贸易卫道士形象，将国际经贸体制踩在脚下。从源头上来说，美方有着“弃诺”的原罪。

与其形成鲜明对照，中方始终言必信，行必果。重信义，顾大局。面对美方的无理指责和加征关税启动，中方依然带着极大的耐心和最大的诚意前去磋商，经过坦诚、建设性的交流，双方同意继续推进磋商，避免了磋商“夭折”，这体现了中国对两国和世界人民负责任的大国担当。

诚信守诺，一直是中国文化的传统美德。作为一个负责任大国，中国也一直用实际行动践行承诺。在履行“入世”承诺中，中国不仅全面履约，还自我加压，开放部门从100个增加到近120个，得到国际权威人士给出“A+”分数的点赞；在扩大对外开放中，中国向世界承诺的一系列扩大开放举措，包括扩大进口、降低关税、放宽市场准入、加强知识产权保护等举措，均如期落地生效，赢得国际社会的赞许。

合作是双方唯一的正确选择。磋商无疑是个复杂过程，不可能一蹴而就，反复博弈也是正常的事，这更需要双方辨明合作大势，尊重彼此核心关切，拿出诚意、耐心和智慧推进磋商，这才是应有的负责任态度。

如果以为用贸易霸凌就能达到自己的目的，实在是低估了中国人民捍卫自己核心利益的意志与决心。打这样算盘的企图可以休矣！