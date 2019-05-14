胡锡进：美原本赌一举压垮中国 没想到迎来反击炮

针对中美贸易战，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天透过《环球时报》微信公众号发表文章称，美方是因为贪婪和逞能而打，一边打一边不停吹牛，因为不吹牛，不编故事，士气会随时破瘪。中国则是为了维护自身的正当权益而反击。“我们知道为什么要谈判，为什么谈判不成就要坚决打。美国的贸易战是一个人和一个团队极力主张打的，裹挟了那个国家的公众。”

该文章最后强调：中国是整个国家和全体人民同时被胁迫，对我们来说这是一场真正的“人民战争”。

胡锡进发表的文章全文：

中国星期一宣布将对约600亿美元原产美国的商品提高加征关税税率，其中约一半税目商品加征的关税升至25%。这是中国自上星期美国宣布扩大对华贸易战以来中国发起回击的第一枪，也是我们坚决回击美国加征关税措施的决心宣示。老胡相信，中国还会有进一步的反制措施出台。

华盛顿原本指望速战速决，没有打持久贸易战的集体心理准备，它现在的紧急动员方式是讲一些在常识上根本立不住脚的蒙人说辞。

比如特朗普反复发推特说，增收关税对美国经济和国民福利都是好事，强调美国一年能征收1000亿美元关税，而且那些钱都是中国付给美国的。他星期一还编出一个数据，说中国支付了25%新征关税的21个百分点，美国只支付了4个百分点。这完全是拍脑门的胡扯。

众所周知，关税要由美国进口商支付，那些进口商可以与中国厂家协商，分摊部分关税，另外一部分通过涨价转嫁给消费者。由于中国出口到美国的产品利润原本就不高，美方进口商让中国厂商分摊关税的能力注定是有限的。这将提高美国消费者对关税的分摊的份额。

美方还用各国企业将会因美国增加关税纷纷撤离中国来恐吓我们，给美国舆论打气。美方看来狂妄地把中国藐视成了美国消费的专业供应市场，把中国繁荣与否看成取决于美国给中国多少市场。

中国不是一个蕞尔小国，只能靠贴着美国挣饭吃。尤其是今天，中国已是与美国规模非常接近的巨大市场，而且趋势将会超过美国。来中国的外国企业首先看重的是这个巨大市场规模和它不断被继续激活的更大潜力。

白宫不妨先试着召唤通用、福特、苹果等这些美国公司离开中国，中国是它们数一数二的产品销售市场，看看白宫能说动它们中的哪一家？

即使是加工贸易，中国的基础设施、工人素质、配件能力也不是换一个亚洲国家就能够轻易具备的。老胡相信当中会有一些企业考虑为逃避关税而搬迁，但那部分迁移根本形不成对中国做战略让步的强制力。美方不要幻想了。

中国的反制工具有很多，我们现在强调反制的精准性。美方是搞大规模加税的扫射，自伤率极高。这种做法很唬人，但长期坚持困难重重。中国接下来要搞的都是瞄准射击，尽量避免自伤。与试图速战速决的美方重视声势不同，准备打持久战的中方更注重反击的狠、准、稳。

对于贸易战会对中国经济造成一些困难和损失，中国政府一直直言不讳，这与美国政府长期美化贸易战形成鲜明对比。就凭这一条，中方就明显更加实事求是，美方则有弄虚作假之嫌。这将在很大程度上影响中美各自消化贸易战冲击的质量。

最重要的是，中美贸易战，美方是因为贪婪和逞能而打，一边打一边不停吹牛，因为不吹牛，不编故事，士气会随时破瘪。中国则是为了维护自身的正当权益而反击，我们知道为什么要谈判，为什么谈判不成就要坚决打。美国的贸易战是一个人和一个团队极力主张打的，裹挟了那个国家的公众。中国是整个国家和全体人民同时被胁迫，对我们来说这是一场真正的“人民战争”。

