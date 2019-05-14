中国警告世贸组织可能无法继续存在 矛头直指美国政策

世界贸易组织（WTO）周一在其网站上公布了一份中国提交的“改革提议”，中国在文件中指出，美国的政策正威胁到WTO的存在，并提出了一系列不满。

据路透社报道，自上任以来，美国总统特朗普对WTO采取了强硬立场，指责WTO不公平地惩罚美国贸易行为，对2001年加入该组织时经济规模要小得多的中国却很手软。

他威胁称，除非WTO进行“改革”，否则美国将退出。他还阻止了WTO上诉机构（实际意义上的世界贸易最高法院）法官的任命，这意味着从12月起解决贸易争端的法律机制可能陷入瘫痪。

中国在文件中没有点名美国，但提到了阻止WTO上诉机构法官的任命，以及对钢铝和汽车征收“国家安全”关税等只与华盛顿方面有关的政策。

中国表示，WTO的“某个成员国”未经世贸组织授权，单方面提高贸易壁垒，任意征收进口关税。

“滥用国家安全例外、采取与WTO规则不符的单边行动，以及误用或滥用现有的贸易救济措施，严重损害了以规则为基础、自由开放的国际贸易秩序，”中国在文件中称。

特朗普批评WTO给予任何宣称自己是“发展中国家”（包括中国）的经济体特殊待遇的做法，认为该组织在根除中国国有企业补贴问题上陷于失败。

中国表示，保护发展中国家的权利“至关重要”，不过规则应该更加明确。

世贸组织不太可能参与解决中美之间这场高度政治化的关税战。华盛顿方面表示，其关税不受WTO规则的约束，即使WTO的法律体系继续运转，中国试图就此次关税行动提起法律申诉的任何努力都将拖上数年时间。

在补贴问题上，中国表示，WTO改革不应歧视“拥有不同所有权结构”的企业。在这一问题上，欧盟和日本也和美国一样对中国持批评态度。

文件指出，WTO并非完美无缺，但它是在全球范围内实现贸易和投资自由化和便利化的最理想渠道。

文件称，改革应包括四个具体行动领域，“解决威胁WTO生存的关键和紧迫问题”；提高WTO在全球经济治理中的相关性；提高其运行效率，增强多边贸易体制的包容性。