重庆"黑帮"威胁柬埔寨治安？柬国下令缉拿

近日，一批自称来自中国重庆的男子发布了一条涉及威胁柬埔寨西哈努克省治安的短视频。视频一经发出被网友疯狂转发。

据观察者网报道，柬埔寨西哈努克省警察局局长尊那林12日证实，当局已对此事件展开了调查。但尊那林至今尚未说明视频中的这批中国人是否在西哈努克省居住或务工。

柬埔寨国家警察总署高级官员指出，这批中国人在视频中称：“他们来自中国重庆，西港（西哈努克港）乱不乱，重庆人说了算。”

柬埔寨警察总署总监涅沙文认为，这段视频内容正在发动威胁破坏西哈努克市治安，一定要将这群“黑帮”缉拿归案。

为此，涅沙文已命令柬埔寨专业警员携手西哈努克省警察局立即展开调查，找到他们并依法处理，或者将他们遣离柬埔寨。

一名菜农（指网络博彩从业人员）告诉柬埔寨《吴哥时报》记者，上个月他就看到了这段视频，但真正在网上疯传是这个月才开始的。

据柬单网报道，对于视频内容，在柬埔寨的中国人一致表示愤慨，绝大多数网友都表示这类事件严重影响到了中国人在柬埔寨的形象，柬埔寨当局应该重视，取得中方的配合，将视频当事人予以严惩。

另外，有自称是当事人的网友在柬单网留言称该视频是恶搞视频。视频中当事人也是他本人。只是，这个视频是他在西哈努克港旅游时跟朋友一起拍的恶搞视频，纯属好玩。视频有20多个，有很多人在场。

但他自己也不清楚为什么只有这段视频被传播出去。目前当事人已经回国。他表示自己本无心冒犯柬埔寨法律，如果因为个人行为冒犯柬埔寨法律愿意接受处理。

中国驻柬大使馆12日发布消息称，近日，十数名自称来自中国重庆的中国男子发布了一条涉黑短视频，扬言要搞乱柬埔寨西哈努克港的治安。“中国驻柬使馆对此高度重视，已协调中柬两国警方对此开展全面调查，相信很快就会破案，一俟有新的进展，我们将及时公布。”