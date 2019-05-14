广西中学推华为学生定制机 华为：毫不知情

近日有报道称，广西柳州一中学在家长会上宣传附带“管理平台”的华为学生定制手机，可严控学生上网行为。华为对此回应称，毫不知情，该平台也非华为研究所开发。

5月12日有报道称，5月11日广西柳州一中学在家长会上宣传华为学生定制手机，该手机附带“管理平台”，可严控学生上网行为。

根据家长爆料，该手机为nova 4机型，共分为两款，定价分别为1499元和2499元（人民币）。手机附带的管理平台由华为武汉研究所研发，通过MDM移动设备管理平台对在校学生管理，包括自动锁死避免过度使用、过滤涉黄暴力信息、自动记录违规行为等。校方表示，推出定制版手机是应家长要求，学校不参与任何收费，也不强制购买。

经媒体报道后，因为学生定制机涉及用户隐私安全及自主使用性能等问题引发网友热议。

据澎湃新闻报道，5月13日晚，广西柳州市教育局在官网对相关报道做出回应称，得知此事后，责成柳州高级中学调查核实。

教育局在声明中称：“经初步了解，该事件基本情况是：5月11日下午4点，柳州高级中学组织召开高一年级学生家长会，经学校某副校长同意，某公司向学生家长做了一个时长5分钟、配有PPT图片讲解的手机管理平台介绍，引起部分学生家长和学生质疑。”

柳州市教育局认为，此行为违反了《关于严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知》（教基厅函[2018]77号）文件要求。柳州市教育局已组成联合调查组对事件进行全面调查，一经核实，将依法依规严肃处理。

华为公司昨天（13日）回应称，此次活动是广西众合壹讯信息科技有限公司单方面宣传行为，华为对此毫不知情。

广西众合壹讯信息科技有限公司是华为手机在广西的渠道商。天眼查资料显示，广西众合壹讯信息科技有两名股东，其中，黄福海占股95%，彭龙山占股5%。

华为相关人士称，学生管控平台系众合壹讯信息科技有限公司应校方需求联系第三方软件公司开发，并非华为武汉研究所开发。“我们对广西众合壹讯的宣传行为毫不知情，华为武汉研究所也从未开发过此类软件。针对擅自使用华为名义进行虚假宣传行为，华为将会严肃追责。”