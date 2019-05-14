蔡英文执政三周年 朱立伦：三个100分 三个0分

台湾总统蔡英文执政届满三周年，新北市前市长朱立伦今天举行“蔡英文执政三年总检验”记者会。他指出，蔡英文政府执政以来政策跳票不断，更批评蔡英文治国无方，只顾“捡枪”，这三年的成绩单，有“三个100分，三个0分”。

据联合新闻网报道，朱立伦今天邀请国民党立委一同来检验蔡英文政府。朱立伦说，他跟国民党立院党团从今天开始，会一一针对蔡英文政府治国无方做出检讨，今天是第一场的总检讨。

朱立伦表示，蔡英文执政以来为了巩固政权操弄意识形态，带给台湾的只有族群激化，面临治国无方的困境，只好炒短线，抢当“捡到枪”的网红。在“拼政治”、“反中恐中”、“意识形态”拿到100分，但却在“拼经济”、“国际空间”、“台湾安全”三个方面全拿0分死当，明年若让民进党继续执政，真不知还会如何恶搞台湾。

朱立伦说，蔡英文在政治、两岸与经济三个台湾最重要的立国基础上迷失方向，让台湾坐上一台失速列车冲向黑暗之中，这三年来让台湾面临著“三不”、“三高”与“五缺”的问题。三不代表政治不和谐、两岸不稳定、经济不成长；三高就是高房价、高空污与在美中台关系中走一条高风险的道路；五缺则是在政府治理方面，缺规划、缺协调、缺沟通、缺执行与缺效率。

朱立伦指出，内政方面他主张“推动民主深化工程”；两岸外交主张“两岸关系求同尊异，国际关系尊严务实”；经济则主张“SMART TAIWAN智慧台湾，经贸枢纽”，分別是服务的政府、现代的法规、领先的愿景、更新的建设、科技的应用。

朱立伦还说，为了让台湾在明年扭转民进党制造的困局，也为了政治安定，他将建立总统赴立院“国情报告”的宪政惯例，并推动“恢复阁揆同意权”、“投票年龄降至18岁”与“国内不在籍投票”等民主深化工程；在两岸关系方面，朱立伦强调，两岸应该相互理解尊重，从“求同存异”，进一步走向“求同尊异”。他重申“三要、三中华与三作为”的主张。

朱立伦强调，蔡英文政府执政以来中华民国已损失了五个邦交国，过去能参与的国际组织也在民进党上台后一再被拒于门外。他的外交政策主张是，两岸在国际社会不是零和赛局，而是九二共识之下的合作关系。

此外，朱立伦也说，民进党政府用许多错误的资讯误导大众对于自经区的看法，而他主张的自经区有要很多的配套与审查措施，台湾已经是国际贸易的老鸟，对于世界贸易组织的规范有一套完整、成熟的稽查机制，曾经身为世界贸易组织谈判团队一员的蔡英文，却故作无知，令人遗憾。