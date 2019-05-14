摩根：美股跌势难惹政治家更多关注 谈判破裂无法尽早解决

据路透社报道，摩根资产管理周二的评论指出，美国股市大跌但尚未跌至需要政治家更多关注，令美中贸易谈判破裂问题可能无法尽早得到解决，市场或会更加波动。

美国股市周一急跌，道指和标普500指数收挫逾2%，此前中国不顾美国政府的警告，宣布报复性关税措施，这是中美两国之间日益激烈的贸易战的最新一轮攻击，促使投资者匆匆逃离股市，转向风险较低的资产。

摩根资产环球市场策略师Kerry Craig在其评论中称，在美国，股票市场经常被用作经济或政治成功晴雨表的政治工具。最近针锋相对的关税增加，令到今年以来的市场收益被侵蚀的风险上升，然而，尽管标普500指数自4月底高位累计跌逾4%，但与年初相比仍上涨12%，与去年12月低位相比升幅更接近20%。因此，在情况变得更加严峻之前，政治家们可能情愿少一点关注市场影响，令人怀疑美国会否根据市场走势而尽早解决谈判破裂问题。

“此外，由于中美谈判代表之间没有明确的会议日程，市场可能会更加波动，尤其是没有实质性资料写在推文（tweet）上。”他说，“避险资金流向日圆，瑞士法郎和政府债券收益率可能在澳洲等国家测试新低。”

他认为，市场价格反映出5月中美贸易协议达成的看法一向乐观，尽管协议仍然能够达成，但不太可能会是一份全面处理商品关税以外所有争议的协议，不过，至少能为关税升温划上句号。由于更多关税被引入，一旦达成协议，关税被撤回的可能性下降。

“投资者应该为更加动荡的市场做好准备，但当情绪导致市场在单一方向上走得太远时，投资者总是要关注价值创造的地方。”