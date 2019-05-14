蔡英文反击韩国瑜：捍卫主权、民主自由 我会勇敢站起来

高雄市长韩国瑜昨天称总统蔡英文只有在权力斗争时才会强悍，蔡英文受访时表示，她听不懂权力斗争是什么，但她会在必要时候清楚表达台湾人立场，跟权力斗争是没有关系的，“遇到捍卫主权，捍卫民主自由的时候，我会很勇敢站起来。”

据联合新闻网报道，被问到韩国瑜拋出总统在高雄办公、蔡英文只有在权力斗争时才强悍等议题，蔡英文今天出席“保仪大夫1262周年圣诞千秋祝寿三献大典”后说，韩国瑜只是一句话，没有讲出后面很严肃的思考是什么，因此对于总统在高雄办公行政院长在台北一事不多做评论。

蔡英文也说，韩国瑜当选差不多才五个月，目前国民党内部初选是家务事她不便评论，但可以理解韩国瑜的挑战蛮高的，因为前两位市长包括谢长廷或是陈菊都做的满好的，门槛很高，而韩国瑜目前最大的困难还是答询时能否充分回答议员问题。她建议韩国瑜应该先把市政处理好。

谈到权力斗争，蔡英文则说，听不懂权力斗争是什么，她是在必要时候要清楚表达台湾人立场时，就会站起来坚定表达台湾人立场。过去几年也很致力维持区域的和平稳定，从来也都不会是一个挑衅者。但是遇到捍卫主权，捍卫民主自由的时候，她会很勇敢站起来，跟权力斗争是没有关系的。

至于台北市长柯文哲批评蔡英文亲美抗中战略有问题，应该要选择避战，蔡英文说，过去几年她对两岸关系区域事务都很谨慎，从来不是挑衅者，国际也肯定台湾处理这些事务得宜，是这个区域和平稳定的贡献者。