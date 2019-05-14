分析：中美贸易战或转为持久战 投资者调整布局从长计议

据路透社报道，投资者对美中将很快达成贸易协议的信心渐失，他们正在调整投资组合，为长期贸易战可能阻碍全球增长而预做准备。

最近几天美中贸易争端升级，引发全球经济放缓的忧心，股市中的贸易敏感板块带头掀起抛售狂潮，投资者涌向美国公债和黄金等避风港。

中国财政部周一宣布，计划在修订后的600亿美元目标清单上，对5千140种美国产品征收5%至25%的进口关税。公告称，关税将于6月1日起生效。

投资者已开始调整投资展望，将贸易方面更多的不确定因素纳入考量，至少短期内如此。

“投资者正在向更具防御性、仍可以提供现金流和派息的公司靠拢，”位于纽泽西州纽瓦克的保德信金融首席市场分析师Quincy Krosby说。她认为这些调整周一之后还将持续，“情况会延续。”

股市投资者担心的是，中美贸易谈判破裂可能冲击企业获利前景。投资者预计，关税将提高企业成本，并降低利润率，而围绕贸易协议持续存在的不确定性，将阻碍企业规划或进行资本支出的能力。

报道称，一些分析师说，信心突然恶化也可能导致部分投资者转持现金。

“如果一些投资者增持现金，我也不会感到意外，”康涅狄格州格林威治JonesTrading首席市场分析师Michael O'Rourke表示。“市场开始意识到情况已经够糟了。”

对美国接近与中国达成贸易协议的乐观情绪，是今年股市上涨的主因之一。标普500指数近几周重返纪录高位，自12月31日以来仍上涨12.2%。

投资者对美联储暂不升息以及经济将保持稳定的预期也支撑股市，令市场交投相对平静。

市场波动性已经跳涨。在美股平静交投数月后，衡量股市短期波动性的指标--CBOE波动率指数上周触及1月以来最高收位。该指数周一再度跳涨。

股市方面，受打击最大的是高度依赖全球贸易的企业。

今年迄今为止科技股一直领涨。但周一该类股表现最差，下跌3.7%，苹果、波音和卡特彼勒（Caterpillar）是拖累标普500指数最多的个股。

与此同时，标普500公用事业板块涨1.1%，房地产板块持平。

标普500指数周一跌2.4%，创1月3日以来单日最大百分比跌幅。美国公债收益率跌至六周低点。

10年期美债收益率跌至三个月期国库券收益率下方。过去50年中每当美国经济衰退前，都会出现这部分收益率曲线持续倒挂的现象。

除关税增加外，交易员担心中国可能抛售美国公债，以反击特朗普政府愈发强硬的贸易立场。中国是美国最大的债权国。

此举可能推动美国借贷成本跳升，令人民币走强并打击中国出口商。

“收益率会跌到多低已成为重要问题，”BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略负责人Ian Lyngen说。

很多投资者仍相信美中两国最终将能达成贸易协议，一些投资者称股市近期的抛售没什么大不了的。

“我认为市场只是在稍事休整，”Harris Financial Group驻维吉尼亚里奇蒙的执行合伙人Jamie Cox说，“如果出现达不成某种贸易协议的情况，你将看到市场严重恶化，这将是全线恶化。”

但一些人想知道投资者对谈判不确定性能忍受多久。

“投资者希望相信最好的结果，”景顺（Invesco）驻纽约的首席全球市场策略师Kristina Hooper说，“很显然两国关系正在恶化。这不是投资者周五原本希望看到的。”



