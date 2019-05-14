彭博社：标普500指数周一蒸发的市值 比美国自中国的全年进口还要多

据彭博社报道，关于中美贸易僵局对股市重挫有多大的影响力，可从这个角度来衡量：标普500指数在股市抛盘加剧下，一天之内蒸发的市值，竟然高于美国自中国的全年进口。

美国向中国进口的商品包括电子设备、机械设备、家具和鞋类等，2018年进口总额为5千390亿美元（约7千374亿新元）。周一标普500指数下跌2.4%，市值蒸发了6千亿美元。

由于担心中美贸易战全面开战会降低盈利，削弱企业利润率，美国股市的抛盘在周一时进入第二周。标普500指数录得年内第二差表现，较5月3日高点下跌4.5%。市场原本以为中美贸易冲突快要找到出口，但美国总统特朗普意外将紧张局势升级。

巧合的是，周一标普500指数蒸发掉的6千亿美元市值，也高出了美国经常账户赤字——这一贸易相关数据。2018年，美国的经常账户贸易赤字达到4千885亿美元，相当于国内生产总值的2.4%，高出上年的4千491亿美元。

从指数水平来看，标普500指数损失的市值超过其最小的77个成分股的总和，共计5千950亿美元，也相当于面簿“Facebook”（美国第五大公司，市值为5千180亿美元）加上Lowe’s Cos（标普500零售业指数第三大成分股）的市值规模。