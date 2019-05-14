特朗普：G20见习近平 预计会谈将非常有成效

（华盛顿／北京综合讯）中美贸易战持续升温之际，美国总统特朗普透露，他将于6月底举行的二十国集团（G20）会议期间同中国国家主席习近平会晤，并预计两人的会谈将会非常具有成效。他也称，将在三四周内知道中美贸易谈判是否成功。

综合彭博社、路透社等报道，特朗普于当地时间周一（13日）在白宫会见匈牙利总理奥欧尔班后回答记者询问指出，他将利用6月底在日本举行的G20会议与习近平会谈。“我们正在与他们接洽，我们有非常良好的关系……或许会有一些事情发生，我们将会在日本的G20会面，我想那可能会是一次非常有成效的会谈。”

特朗普随后在白宫的一场晚宴上，提到美国财长姆努钦两周前到中国进行的谈判。“我们会在三四周之内让你们知道，（谈判）是否成功……但我有种感觉，这将非常成功。”

不过 ，对于美国是否会对约3250亿美元（4450亿新元）剩余中国商品加征关税，特朗普表明他尚未作出最后决定。

美国贸易代表办公室周一称，计划下个月就进一步将价值约3000亿美元中国输美商品关税调高至25%，并举行公开听证会。商品类别包括儿童服饰、玩具、手机和笔记本电脑等等，但不包括医药和稀土材料。

美国贸易代表办公室透露，公开听证会结束后将有七天的最后回复意见期，这意味着征询意见期比前几轮加税举措要短得多。

中国昨天对美国加征中国产品关税采取反制行动，国务院关税税则委员会昨晚宣布，6月1日起对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。

受此影响，美国股市周一大幅收跌，道琼斯指数大跌逾617点，纳指下挫3.4%。

追随隔夜美股大跌走势，今天早盘，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数也下跌0.4%，触及2月15日以来最低水准。此外，澳洲股市下跌1.2%；日股日经指数下跌1.9%。

特朗普周一在推特发文说，美国消费者“没有理由”为新生效的对华关税买单，并称“中国不应反击，因为这只会让情况变得更糟”。他强调，对中国产品征收的25%关税中，美国仅承担四个百分点，其余21个百分点由提供大规模补贴的中国承担。

彭博社的一项调查显示，受访的40名经济学家中，大部分预计特朗普将会推进他对所有其余中国输美商品加征25%关税的威胁，多数预计加码关税行动将在第三季度前落实。

Continuum Economics的高级经济学家斯隆（David Sloan）说：“双方都希望达成协议，但在达成协议之前，将有更多升级和更加紧张的局面。”

不过他预计，中美今年会达成贸易协议，关税加码行动会在第三季度前落实。“达成协议符合双方的经济利益……这将对美国经济造成严重冲击，给中国经济造成的影响甚至可能更大。”

针对中美贸易战升级，中共中央机关报《人民日报》今天刊登署名“钟声”的评论文章，称美国总有一些人对中美之间所谓“巨额贸易逆差”耿耿于怀，动辄将“美国每年都要输给中国5000亿美元”“美国损失了数百万制造业岗位”等说辞挂在嘴边，并因此声称美国是中美贸易的受害者。

文章强调，美国“为赋新词强说愁”背后是另有名堂的。只是散布这种错误论调的人打错了算盘。中国经济具有很大的韧性和潜力，完全有能力有信心通过实行更高水平的对外开放和扩大内需，促进经济高质量发展，对冲中美经贸摩擦影响，实现中国经济行稳致远。

另据《环球时报》微信公众号消息，《环球时报》总编辑胡锡进今天也发文章称，中国昨天对美国加征中国产品关税采取的反制行动，是中国自上星期美国宣布扩大对华贸易战以来中国发起回击的第一枪。他相信，中国还会有进一步的反制措施出台，“对我们来说这是一场真正的人民战争”。