贸易战升级 瑞银调降中国今年GDP增速预估

据路透社报道，瑞银证券在一份研究报告中指出，其基准预测依然是中美双方可能会在年内达成贸易协议，贸易战不会进一步升级，但全面贸易战的风险已经显着增加；贸易战升级将拖累整体经济增长，因此调降中国2019年经济增速预估至6.2%。

虽然关税上调无疑会令中国经常帐户收支恶化，并给人民币带来更大贬值压力，但瑞银认为，中国央行会继续谨慎管理汇率走势和预期，避免人民币出现大幅贬值，即便在贸易战全面爆发的情况下也是如此。

而在上周美国上调加征关税税率之前，中国国内宏观政策基调已更偏向中性平衡。随着中美贸易战升级，政策基调可能再次转为偏向宽松，央行可能会增加流动性投放并引导市场利率下行。与此同时，中国将进一步向外国投资者开放更多行业和资本市场，并继续推进结构性改革来保护/增强自身的竞争力。

“（美国加征关税）预计会拖累未来12个月中国GDP增速30-40个基点。我们的基准预测是贸易战不会进一步升级、政府会温和加码政策宽松，在此情形下，2019年GDP有望实现6.2%的增长，”瑞银证券中国首席经济学家汪涛在周一的一份报告中称。

她指出，目前依然认为未来几个月中美双方仍可能达成贸易协议，美国不会对剩余全部中国出口产品额外征收25%的关税。但贸易战升级的风险已显着增加。若美国对剩余中国出口产品加征25%的额外关税，则未来12个月可能会拖累GDP增速80-100个基点，不过这里并未考虑加征关税恶化市场情绪和拖累全球经济增长带来的额外负面影响。

“如果未来1-2个月内中美贸易摩擦升级为全局性贸易战（对中国所有产品加征25%关税），即便中国大幅加码政策刺激，2019年GDP增速可能仍会放缓至6%以下,”她预计在5.8-6%，2020年的GDP增速也可能继续面临下行压力。

报告并称，在基准情形下，将2019年年底人民币兑美元CNY=CFXS汇率预测调至7，主要是考虑到经常帐户收支恶化、汇率面临更大下行市场压力，政府可能会允许人民币小幅贬值。

若美国对全部中国出口加征25%的关税，则人民币贬值压力会大幅增加。不过尽管如此，央行可能仍会尽力避免汇率出现大幅贬值，预计这种情况下2019年人民币兑美元汇率可能仅会温和贬至7.2。如果加征的关税持续生效，那么2020年人民币汇率可能会进一步贬值。

中国周一表示，6月1日起将提高对包括冷冻蔬菜和液化天然气在内的一系列美国进口商品的关税。美国总统特朗普同日则表示，他将在下个月同中国国家主席习近平会面，他说，“我们正在与他们打交道。我们的关系非常好。”

报道指出，鉴于中美贸易战升级（但假设贸易战不会全面爆发），瑞银认为中国宏观政策基调在4月中下旬微调至更偏向中性平衡后，可能会再次转为偏向宽松。央行可能会运用多种工具来增强流动性投放，包括年内有可能会再次降准100个基点，并引导市场利率下行，但依然认为央行不会下调基准存贷款利率。

此外，发改委正在计划中的促进汽车、家电消费的措施也可能更快出台。中央政府可能会继续加大对民企的支持力度、加码基建投资，并放松对平台公司融资的部分限制。另外，对房地产市场的政策定调也可能会相对温和。若美国对全部中国出口加征25%的额外关税，预计中国政府会大幅增加政策刺激，包括进一步刺激基建投资等。

瑞银现在预计今年基建投资增速可能会更靠近此前5-7%预测的上端、甚至更强。考虑到支持消费的相关政策应能部分抵消出口走弱对消费的负面拖累，实际消费增速可能仍有望保持稳健，预计为7.2-7.3%。关税上调对二三季度经济增长造成的冲击可能尤为明显，这意味着二季度经济增速可能会环比走弱，而非此前预期的反弹。

中国国家统计局定于明天公布4月工业、投资和消费数据。路透综合逾30家机构预测中值结果显示，继3月工业增速短暂反弹后，受制于高基数等因素影响，4月工业增速出现回落，随着春节因素扰动的消除，工业增速将开始更真实地反映实际趋势。

随着中美贸易战升级，亚洲股市周二继续下跌，追随隔夜美股大跌走势；日圆走强，美国公债收益率下降。人民币兑美元中间价周二报6.8365元，较上一交易日大跌411点，并创1月9日以来新低。