李克强：守住不发生大规模失业的底线

据中国政府网消息，全国就业创业工作暨普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议昨天（13日）在北京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。

李克强批示指出：促进就业创业特别是高校毕业生就业创业，是实现经济持续健康发展、民生改善和社会大局稳定的重要保障。今年就业压力仍然较大，尤其是高校毕业生人数再创新高，影响稳定就业的因素也较多，各地区、各部门必须高度重视。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，认真实施就业优先政策，把稳定和扩大就业放在更突出位置，确保完成全年就业目标任务。要全面加强就业服务，精准施策抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业，加大对就业困难人员的就业帮扶。持续优化营商环境，更好发挥企业这一稳就业主体的作用，把减税降费、援企稳岗等各项措施扎扎实实落到位，促进经济增长和就业增加良性循环。大力推动“双创”上水平，以创业带动就业，促进新兴产业发展，拓展就业新空间。扎实推进高职院校大规模扩招和职业技能提升行动，提高劳动者就业创业能力，不断增强人力资源对高质量发展的支撑。

会议强调，面对十分复杂严峻的形势，要坚持就业优先政策，加强形势监测研判，加大对企业的稳岗支持力度，实施好大规模职业技能培训，大力促进创业创新带动就业，守住不发生大规模失业的底线。要加强毕业生信息衔接，拓宽就业渠道，做好就业创业服务，强化就业兜底保障，精准施策促进高校毕业生就业创业。要认真做好农民工就业创业工作，劳务输入省份要尽可能把失业人员留在当地，防止出现大规模返乡潮；劳务输出省份要多渠道帮助返乡农民工在县城和乡村创业，带动更多农村劳动力在家门口实现就业。各地、各有关部门要强化责任担当，密切协作配合，狠抓政策落实，有效稳住就业大局、稳定社会预期。

会议指出，做好高校毕业生就业创业工作，要聚焦重点、综合施策，千方百计拓展就业岗位，提高就业服务精准度。深入实施基层成长计划，落实学费资助、复学升学等政策，激励毕业生服务基层、参军入伍、创新创业。发挥校园招聘主渠道作用，加强就业信息投放和职业指导，提供有针对性的个性化服务，帮助离校未就业和家庭困难毕业生就业创业。高校要优化专业设置，促进招生、教学、就业、学生工作联动，提高人才培养质量。扎实做好高职扩招100万工作，推进职业教育改革，深化产教融合，开展1+X证书制度试点，帮助学生提高职业技能和就业能力。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。

