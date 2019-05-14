新加坡总统：新中关系密切互利将展示中国能理解他国差异

新加坡总统哈莉玛说，多元性是新加坡的特性与优势，而新中两国密切的互利关系将向世界展示，无论国家大小，中国都能与之合作，既借助彼此文化相近的优势，又能理解他国差异，尊重各国在不同人口、文化、历史和战略视角下产生的不同世界观和优先事项。

哈莉玛总统在访问北京出席亚洲文明对话大会的前夕，接受中共中央机关报《人民日报》访问。据总统办公室今天发出的访问全文，总统谈及她对此次大会的期待，以及新加坡在促进种族和谐共处方面的经验。

哈莉玛总统认为，亚洲文明对话大会是重要的对话会，它适时地为世界领袖、学者和社群领袖提供交流经验的机会，共同探讨在多元性中弘扬团结，同时促进和谐、和平与繁荣。

她解释，许多社会目前存在不同社群彼此失和、互相猜疑甚至分裂的问题，这往往是社群之间缺乏相互尊重、理解和沟通所致。为此，各国和各族人民不论族群、宗教、历史、社会和经济背景，都需致力维护和平、保持和谐并互相合作，才能确保国际社会繁荣昌盛。

她说：“世人虽然都自认爱好和平，能包容其他社群，但实际上，敌对关系和冲突依然存在。因此，不同社群之间亟需更好的沟通和对话。”

在分享新加坡的经验时，哈莉玛总统介绍，自建国以来，种族、言语和宗教就是新加坡所面对的基本课题，因此建国元勋将打造多元种族与多元宗教社会的坚定愿景载入宪法，目标是建立各族群团结一致的新加坡，并为所有国民提供充分和公平的机会实现理想和改善生活。“自此，我们不分种族、言语和宗教，致力促进国民的团结精神。”

哈莉玛总统坦言，和谐社会不易达成，也绝非偶然，政府必须不断努力并刻意制定以法治、任人唯贤和公正平等为基础的政策，来促进社会和谐。

她说：“新加坡的多元性是我们的优势。在这个瞬息万变的世界里，不同的种族和观点能为国家增值，并为国家提供更好和更具创意的解决方案来应对眼前的挑战。”

她指出，虽然各族国人继续保留各自的文化和宗教习俗，但新加坡人也意识到建设国民身份认同的重要性，而这是建立在平等、公平、任人唯贤、包容性，以及相互关爱等核心价值观之上。除了需要投入时间和精力，更重要的是，建立国民身份认同的工作必须得到国民的支持。

与此同时，新加坡也继续维护多元种族文化传承，并其多元性为荣。哈莉玛总统说，新加坡确保每个族群和宗教团体都享有公平的政治代表性，并拥有能信奉宗教信仰、发展各自文化传承的社会空间。新加坡社会有强烈共识与严格的法律，不容许任何破坏社会和谐或诋毁其他族群和宗教团体的行为。

她并指出，新加坡尤其关注非华族的少数族群不会被边缘化、不会被多数歧视或处于弱势。“尽管新加坡的人口以华人为主，但我们把新加坡视为多元种族的国家，而不是华人国家。这是新加坡的独特之处。”

谈及中国时，哈莉玛总统说，自古以来，中华民族就对人类作出巨大贡献。在唐朝这个黄金时代，来自中亚或更远地区的人们经由古丝绸之路和海上丝绸之路，为中国引进外来的思想和宗教信仰。另一方面，中国的哲学和思想也流传海外，特别是东亚地区，并适应当地风俗习惯而演化。

她希望整个亚洲能有更多这样的互动以促进大家对彼此文化的欣赏，“这将丰富我们所有人的文化底蕴”。

谈及新中关系时，哈莉玛总统说，两国明年将庆祝建交30周年，新加坡期待与中国加强双边合作，并拓展新的合作领域，例如在“一带一路”倡议下共同发展智慧城市，推进第三方市场合作。

她说：“新中两国密切的互利关系将向全世界展示，无论国家大小，中国都能与之合作，既借助彼此文化相近的优势，又能理解他国在种族、宗教构成方面的差异，尊重各国在不同人口、文化、历史和战略视角下产生的不同世界观和优先事项。”