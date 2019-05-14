港大民调：林郑、张建宗评分支持率净值跌至上任新低

香港大学（简称港大）最新调查显示，特首林郑月娥及政务司长张建宗的民望评分和支持率净值，均跌至上任新低。

据《明报》消息，港大民研计划本月6至9日以电话访问1018名香港居民，林郑月娥评分44.3分，比两星期前显著下跌4.7分；其最新支持率32%（跌4个百分点），反对率56%（升7个百分点），民望净值明显下跌12个百分点至负24。

司长方面，张建宗评分43.5分（跌2.4分），支持率23%（跌2个百分点），反对率29%（升2个百分点），民望净值负6个百分点（跌4个百分点）。财政司长陈茂波评分34.2分（跌4.1分），支持率16%（跌2个百分点），反对率51%（跌2个百分点），民望净值负35个百分点（无变化）。律政司长郑若骅评分29.5分（跌4.7分），是她上任以来新低；其支持率11%（跌5个百分点），反对率52%（升6个百分点），民望净值显著下跌11个百分点至负41。

根据港大民研标准，张建宗属于“表现一般”，林郑月娥、郑若骅及陈茂波属于“表现失败”。

局长方面，对比一个月前，13名局长支持率净值全部下跌，只有劳工及福利局长罗致光支持率净值变化超过抽样误差，比上月下跌13个百分点，至正4个百分点；政制及内地事务局长聂德权、保安局长李家超和教育局长杨润雄支持率净值，均见上任以来新低，分別是0个百分点、负5个百分点、负18个百分点。