挺韩还是挺郭？洪秀柱：挺最后出线的人

前国民党主席洪秀柱今天表示，不管“韩流”也好，“台风”也好，他们都是愿意出来担当国家重任的人，各有长处不一样，“我想他们都是人才，所以我挺的是，最后出线的人，我们一定全力相挺”，只有团结一致，才有胜选的可能。

据中时电子报消息，洪秀柱今早在北京师范大学演讲。她于会后受访时，作上述表示。

谈及国民党初选，洪秀柱指出，不管是“韩流”或“台风”，韩国瑜、郭台铭都是愿意出来担当国家重任的人，而且两人各有长处不一样，他们一个个都是人才，“所以我挺的是，最后出线的人，我们一定全力相挺”。只有团结一致，才有胜选的可能。

针对韩国瑜称若党征召，他就愿意出来选，而且还要把办公室移到高雄。洪秀柱说，那是另外一回事，先选上了再说吧，“我相信高雄的朋友，如果韩国瑜选上，当然希望韩还是工作在高雄。但是毕竟这个总统府是在台北，韩要怎么样弄个南部办公室，那都是有弹性的，我觉得还是尊重”。

至于是否担心韩流、台风“互尬”，洪秀柱则强调，她觉得每一个人心中没有私念，没有成见，只是希望替国民党出来打这一场仗，不管谁出来，大家都全力支持，只要懂得扛起，也懂得放下，那没有所谓的分裂。

洪秀柱说，现在氛围跟过去4年前很不一样，现在国民党是生气蓬勃，“我们是希望我们会赢，这个势也站在国民党这边，那既然势在我们这边，我们不要放弃；而不要放弃的最好的方式，就是没有私念，最后团结，这个势才会真正的站在我们这边，否则大家是会很失望的，大家对国民党的期许是很深的”。

