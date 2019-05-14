阿里巴巴和腾讯的业绩 或可揭示中国经济面对贸易战时的表现

中国最有价值的公司阿里巴巴集团和腾讯控股将在本周公布业绩，届时中国这世界第二大经济体的状况将可从中略见一斑。

据彭博社报道，两公司庞大的业务覆盖面或将有助于投资者了解从中美贸易战和消费者支出到全球技术投资等各方面的情况。以下是两公司在5月15日公布季度业绩时值得关注的方面。

1. 水落船低

中国经济正在放缓，或者说至少增长变得不那么连贯。这正在拖累所有中国企业的增长，即便阿里巴巴和腾讯分别都在主要业务电子商务和游戏之外增加新收入来源。虽然这些年来它们成功地维持了飞快的扩张步伐，但在2018年经济减速更加明显时，这种情况发生了变化（腾讯围绕着游戏行业受到的打压还有具体的问题）。

随着从腾讯到京东的科技公司裁减管理人员、勒紧裤带，同时对初创企业的投资萎缩，中国引以为豪的科技行业正在经历一段前所未有的痛苦时期。投资者可以从电子商务收入等关键数据中收集行业和经济健康状况的线索。

2. 新业务前景？

阿里巴巴和腾讯已经或多或少地锁定了他们在国内的主要业务。但在追求增长的过程中，两家公司正越来越激烈地在从云计算服务和娱乐到互联网金融等市场上竞争。而像北京字节跳动科技有限公司和美团点评等新生代企业也正在食品配送和旅行等各种领域争抢它们的市场。

这意味着两家公司在外围业务扩张时将面对激烈竞争，利润率也可能面临更大压力。投资者特别想知道阿里巴巴在云计算方面进展如何，以及腾讯在社交媒体广告方面的表现。

3. 面向用户和品牌的广告宣传

说到广告，这两家公司都已经迅速成为了在Alphabet Inc.旗下谷歌和面簿（Facebook）等美国公司所主导的领域中不可忽视的角色。虽然腾讯在社交媒体领域的足迹几乎没有其他公司可与之匹敌，但该公司在广告方面依然有所不足。这是因为该公司的高管对于广告过多可能影响最重要的用户体验仍然非常敏感。

广告仍然是阿里巴巴利润的关键，因为该公司收入的大部分来自于帮助商家吸引消费者。在腾讯这边，投资者会对腾讯能够在多大程度上利用这一杠杆来推动增长感兴趣，特别是在游戏收入增长逐渐放缓的情况下。

4. 最终还要看股价

对投资者而言，最终还是要看股价走势。虽然两家公司是中国科技行业的领头羊，股价走势往往保持一致，但在2018年都曾陷入困境。当时对中国经济的担忧情绪高涨，全球科技公司都受到影响，且存在着关于中美紧张局势升级如何影响消费和投资的忧虑。

