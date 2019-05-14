2018年中国平均工资数据出炉 IT业居首

2018年中国平均工资数据今天（14日）出炉，其中，城镇非私营单位就业人员年平均工资为82461元（人民币，下同），城镇私营单位为49575元。在非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、科学研究和技术服务业的月平均工资超万元。

据中新网报道，国家统计局14日发布了2018年平均工资数据，平均工资最高的为信息传输、软件和信息技术服务业。

数据显示，在城镇非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业达到147678元，首次突破14万元，占据各行业平均工资水平的首位。

报道指，这是在2016年首次超过金融业后，IT业平均工资水平连续第3年继续力压金融业。

中国劳动学会副会长苏海南表示，一方面，IT业属于高新技术行业，符合经济转型升级的方向，相关人才相对来说供不应求，因而其工资水平和增速能保持较快增长；另一方面，金融业近两年来处于调整之中，业绩总体不太理想。

在城镇非私营单位中，年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业147678元，金融业129837元，科学研究和技术服务业123343元。

这也意味着，这三个行业的月平均工资已经超过1万元大关，位居“平均月薪万元行业”之列。

其中，科学研究和技术服务业月平均工资是首次超过万元。数据显示，2018年，城镇非私营单位科学研究和技术服务业就业人员年平均工资增长14.4%，增幅比上年提高2.8个百分点，高于全国平均工资增幅3.4个百分点。

国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文分析， 2018年全国研究与试验发展经费支出增长11.6%，科技领域实行“放管服”改革，且针对科研人员的收入分配政策逐渐生效，调动了科研人员的积极性，科技创新成果丰硕，科技成果转化率显著，为科研领域平均工资增长创造了条件。

除了看工资绝对水平外，还要看工资的增长趋势，那么，哪些行业的工资上涨最快？

从增长速度看，在城镇非私营单位中，年平均工资增速最高的三个行业依次为采矿业、科学研究和技术服务业以及批发和零售业，增长率分别为17.2%、14.4%和13.1%。

采矿业为何工资增速最高？孟灿文分析，供给侧结构性改革深入推进，钢铁煤炭等行业去产能深入推进，高耗能、高污染行业转型升级加快，企业效益大幅改善。

数据显示，2018年，在规模以上工业企业中，石油和天然气开采业行业利润比上年增长4.4倍，就业人员平均工资增长速度也较快。另外，煤炭开采和洗选业就业人员平均工资在上年增长16.3%的基础上，又实现了15.8%的高增长。