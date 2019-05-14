中国外交部：劝美国算一算自身利益的得失

针对美国多次威胁将对价值约3000亿美元中国输美产品加征关税，昨天又称将于6月17日就此举行听证会，中国外交部发言人耿爽回应称，中国一再表示，加征关税解决不了问题，发起贸易战只会损人害己。对贸易战中国不想打、不愿打，但也绝不怕打。

据环球网报道，耿爽在今天的外交部例行记者会上说，中国不会屈从于任何外部压力，并有决心、有能力捍卫自身合法正当权益。他表示，美国去年4月首次宣布对中国输美产品加征关税，中国立即作出强力回应。此后，美国不断发出新的威胁，几次正式实施加征关税措施，中国都予以了坚决反制。

耿爽指出，美国上周威胁要将对中国2000亿输美产品加征关税的税率由10%上调至25%，引起国际社会的一片哗然和金融市场的剧烈反应。“对此，我们明确表示，类似的情况以前多次出现。中方的立场态度十分明确，美方也非常清楚。我们还呼吁美方改弦更张，与中方相向而行，争取达成互利双赢的协议。”

耿爽说，针对中国的这种冷静淡定和建设性姿态，国际社会普遍高度赞赏。此后，中国团队依然赴美磋商，以负责任的举动展现出推动解决分歧的最大诚意。但美国有些人似乎对形势产生了误判，低估了中国捍卫自身权益的决心和能力，继续混淆视听，一味漫天要价。“对此中国当然要明确拒绝，坚决反对。”

耿爽进一步说，美国于5月10日正式宣布对2000亿美元中国产品加征25%关税。昨天，中国国务院关税税则委员会也宣布了中国的相关举措。这体现了中国捍卫多边贸易体制、捍卫自身合法权益的决心和意志。

耿爽强调，对于美国的反复无常和极限施压，中国始终保持冷静和淡定。“我们奉劝美方看一看国际社会的反应，听一听各界人士的呼声，算一算自身利益的得失，早日认清形势，回归正轨，同中方相向而行，争取在相互尊重基础上达成一个互利双赢的协议。”