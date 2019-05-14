深圳市委书记：深圳是中国第一个5G独立组网城市

据《21世纪经济报道》消息，2019深圳国际友城智慧城市论坛今天开幕。深圳市委书记王伟中在开幕致辞中说，近年来，深圳市委市政府全力推进新型智慧城市和数字政府建设，着力建设统一高效的信息基础设施支撑体系，基本实现了宽带网络全覆盖，成为中国第一个5G独立组网的城市。

王伟中还说，深圳着力打通了信息资源共享的“最后一公里”；着力建设便民利企的城市公共服务体系；着力建设科学高效的智慧化城市治理体系。至此，深圳成为中国首批智慧城市试点城市，智慧城市建设走在了中国前列。

在上述论坛中，华为公司轮值董事长郭平在发言中介绍，以深圳的龙岗区为例，通过智慧城市的建设，可以看到龙岗区全区数据，通过可视化呈现实现简易科学城市管理，这些都成为城市管理有力的数据。作为智慧城市的投资来说，智慧园区是智慧城市的微缩单位，建设一个“有围墙的单位”，提升好园区的管理体验，建设智能、高效、低碳、以人为本的智慧园区。

郭平还表示，按照马斯洛需要层次理论的构建，也可以把智慧城市的需求分为四层：第一层是构建城市ICT基础设施，如城市5G、Wi-Fi等，这是智慧城市的基础；第二层是城市安全，包括物理世界也包括网络世界的安全，安全是发展智慧城市的保障；第三层是城市服务数字化，通过支撑企业、各行各业的数字化发展来完成行业数字化；第四层是城市智慧大脑，实施掌控城市运行态势，实现可视化城市管理。