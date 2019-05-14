中美贸易战升级累及中国股市大盘收低 但较深度跌幅略有回升

据路透社报道，中国股市今天收低，因中美贸易战升级，不过疑似国家队的买盘，以及美国总统特朗普的言论引发两国会达成协议的寄望，帮助大盘较稍早的低点略有回升。

沪综指收跌0.69%报2,883.61点。今日上海A股成交额2千零11亿元人民币，上日为2千零25亿元人民币。沪深300指数收跌0.64%。两大指数均较稍早的跌势回弹。

一些分析师称，大盘回升似得到“国家队”买盘相助。

海通证券驻上海分析师张琦称，“国家队”买入重点股票，指出早盘时买盘规模相对较高。

上海交易所约有208亿股成交，上日成交量为212亿股。

“早盘交易中可能有国有机构的买盘，当时恐慌性卖盘情况较为明显，”不愿具名的上海另一位分析师称。

报道称，美国总统特朗普周一表示，他将在下月在日本举行的20国集团（G20）峰会上会晤中国国家主席习近平。这重燃对中美达成贸易协议的希望。

中国国务院关税税则委员会办公室周一表示，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率。对美国上周对2千亿美元中国输美商品加征关税实施报复。

“新关税政策距离实施还有（近）三周时间，谈判并没有破裂，”香港大华继显控股公司主管梁伟源谈及A股反弹时表示。“人们也在揣测中国是否会采取更多政策支持措施。”

沪深300金融地产指数收跌0.58%，沪深300主要消费指数收跌0.75%，沪深300地产指数收跌0.82%，沪深300医药卫生指数收跌0.97%。深综指收跌0.62%，创业板指数收跌0.563%。

香港股市继昨天休市后今天恢复交易，恒生指数收跌1.5%至28,122.02点，这是港股首次对关税报复措施做出反应。

