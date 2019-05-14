江西省宣布停止全国英语等级考试 已有近10省份停考

据《新京报》消息，中国江西省教育考试院今天发布全国英语等级考试（Public English Test System，以下简称PETS）停考的公告，从2019年下半年起，江西省将停考PETS。

据悉PETS由教育部考试中心主办，是面向社会的非学历性英语证书考试，该考试体系自1996年一直沿用至今。考试分笔试和口试两部分，证书级别分为PETS－1至5级，考试由各地教育考试院社会考试办公室负责。

与大学的英语四六级相比，PETS更多被社会人士及非全日制学生用来作为英语水平的证明，在职人员英语水平高低衡量的主要依据。

江西省发布的公告中称，由于近年来江西省参加PETS人数逐年减少，经研究决定并报请教育部考试中心同意，从2019年下半年起，江西省将停考PETS。中国大学英语四、六级考试（CET）不受此影响，照常进行。

报道称，江西省并非第一个停考PETS的省份。2016年12月，安徽省教育招生考试院率先发布通知，明确2017年安徽省PETS停止考试，成为中国第一个停止PETS考试的省份。2018年，更多的地区加入“停考”名单，河北、湖北、吉林、重庆、新疆、山西、山东等地区也陆续公布停考通知。

这些省份的停考举动与中国外语能力测评体系的调整有关。据悉，2014年9月国务院颁布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，提出外语考试改革目标：到2020年基本建成标准统一、功能多元的现代化外语测评体系。

作为测评体系的一部分，2018年，《中国英语能力等级量表》正式发布，将英语能力划分为九个等级，自2018年6月1日正式实施。教育部称，量表就像一把能力标尺，有利于实现“量同衡”。

与此同时，国家英语能力等级考试也将适时推出，研发工作早已于2015年启动。据有关媒体报道，国家英语能力等级考试计划在2020年前逐步推出。

教育部考试中心主任姜钢曾透露，国家英语能力等级考试将以中国英语能力等级量表为准则参照，开发多等级、连贯有序的系列考试。在此基础上，适时整合现有英语考试，减少重复考试，改革考试内容与形式，满足毕业、升学、就业、出国等对综合语言运用能力评价的多元化需求。