彭博社：贸易紧张局势升级之际 美国农产品能否顺利交付引发关注

随着美中贸易战升级，人们正猜测中国是否会收下之前采购但尚未交付的美国大豆和棉花等产品。

据彭博社报道，至少10船散装货物正在运输途中，而至少有一艘船在周末成功卸下美国货物。

散货船“Fiji”周日抵达大连，并等待了一周以便拥堵情况清理完毕进入港口。根据美国农业部和彭博分析的IHS运输数据，这批货物从太平洋西北地区的出口谷物码头Longview起运，装有6万7113吨大豆。美国农业部的数据显示，中国已经购买了大约740万吨尚未发货的美国大豆。

根据美国农业部数据，另外还有46万8000吨美国玉米、10万3000吨猪肉和70万4000包棉花已经售出但尚未运到中国。

“已订购商品的出货量最近一直进展缓慢，”常驻圣路易斯的独立分析师Ken Morrison表示。“可能取消的风险越来越高。”

对美国棉花订单也有类似的担忧。“我们已经卖给他们的，有人担心他们会不收，”美国国家棉花委员会经济和政策分析副总裁Jody Campiche表示。

中国周一宣布，自6月1日起，将对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率，其中包括中国今年几乎没有从美国进口的基于大豆的生物柴油。

“虽然对于美国的生物柴油生产企业而言，中国目前只是一个新兴的小市场，但拟议关税加剧了我们行业和美国大豆种植者面临的困境，”美国贸易团体--国家生物柴油委员会的联邦事务副总裁Kurt Kovarik周一在电邮声明中表示。

在能源领域，一艘液化天然气油轮也在途中——它也是关税的目标。根据Genscape数据，油轮Iberica Knutsen于4月10日离开Cheniere Energy Inc.的Sabine Pass码头，目前正在前往泰州。跟踪大宗商品出货情况的Kpler SAS在电子邮件中表示，对该船信号的解读发现，它实际上正在前往台湾，考虑到现有的关税，这会更具经济意义。

超级油轮Alsace在加勒比地区的美属维尔京群岛和阿鲁巴岛装上美国WTI原油后，目前也在前往中国的青岛港。这艘载有约200万桶原油的油轮将于5月21日抵达最终目的地。