中国拒90名巴基斯坦女性结婚签证申请

据环球网报道，就在中方宣布与巴基斯坦联手打击非法跨国婚姻中介行为后，据多家巴基斯坦媒体14日报道，中国驻巴基斯坦大使馆近期拒绝了90名巴基斯坦女性的结婚签证申请。对于巴媒说法，环球网记者尚未看到中国驻巴基斯坦使馆予以证实，但接受巴媒体采访的中国使馆官员在推特上转发了相关报道。

据巴基斯坦《新闻报》报道，今年中巴跨国婚姻数量创纪录增长，中国驻巴大使馆已收到140份中国公民为(巴基斯坦)新娘办理签证的申请。中国驻巴使馆参赞赵立坚告诉巴基斯坦媒体，数量突然增加引起有关官员的警觉，“在这方面，我们接触了我们的巴基斯坦同行。”

《新闻报》称，赵立坚说，“我们只签发了50份签证，并拒绝了所有剩余的申请。”

巴基斯坦GEO新闻网14日也报道了此事。GEO在报道中提到，据赵立坚介绍，2018年共有142名巴基斯坦妇女在与中国公民结婚后申请了此类签证。

《新闻报》提到，面对媒体，赵立坚否认了“中巴所有跨国婚姻都是假婚姻”的看法。他称，去年为巴基斯坦女性办理婚姻签证的中国公民在提出申请前已完成了所有的法律手续。他也说，有几起巴基斯坦妇女被丈夫虐待的控诉，也已经处理。

据《新闻报》报道，赵立坚还要求巴基斯坦政府重新审查对中国商人的入境签证政策，因为巴基斯坦的一些婚介机构正在滥用这一签证。他说，巴方应该调查那些邀请冒牌商人来巴基斯坦寻找伴侣的机构。

赵立坚还驳斥了有关巴基斯坦妇女嫁到中国后被迫卖淫或被买卖器官的不实报道。他说，媒体报道捏造事实，散布谣言，没有证据来证实这一说法。