专家：贸易战或导致全球价值链转移 中国面临潜在就业风险

中美贸易摩擦愈演愈烈，对外经贸大学全球价值链研究院海外院长邢予青表示，贸易战可能会导致以中国为制造加工服务中心的全球价值链转移，低技术劳动者会成为价值链转移的受害者，面临潜在的就业问题。

据路透社报道，邢予青周二在北京大学国家发展研究院的论坛上表示，为了逃避关税，以美国为市场利用中国作为生产或组装基地的价值链龙头企业，也许会让订单或生产能力回流，或转向第三国。

“尽管中国在朝高附加值的产业迈进，但就业市场依然存在大量低技术劳动者，他们可能就是价值链转移之后的受害者，面临潜在的就业问题。”他指出，贸易战会导致以中国为制造加工服务中心的全球价值链的转移。

他认为，全球价值链是中国对美国出口增长的催化剂，全球价值链已将货物贸易改变成为任务贸易，从产品研发到最终送到客户手中，涉及到不同国家的众多企业。

全球价值链的龙头企业拥有品牌、核心技术和销售网络，中国出口企业（零部件供应商、组装企业、外包制造商等），可以获得品牌、技术和销售网络的溢出效应从而增加出口。

邢予青认为，全球价值链贸易与现行贸易统计不一致产生的两个问题，一是美国对华贸易逆差被夸大，二是美国对中国实际出口被低估。

据其以2015年数据测算，若将传统贸易数据计算的美国对华贸易逆差设定为100，那么以附加值贸易计算的逆差仅为56。

而利用全球价值链，许多美国跨国公司演变为无工厂制造商，通过智慧产权（如品牌和专利技术）获得收益，而这部分收益并不会计入美国的出口。

不过，他指出，中美贸易战爆发并且愈演愈烈的更深层次原因还在于，美国和中国在三方面存在分歧，分别是“公平贸易”vs“发展中国家”身份，“强制技术转让”vs“市场换技术”以及“公平市场竞争”vs“国企与政府补贴”。

中国国务院关税税则委员会办公室周一表示，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍继续加征5%关税。

中国国务院总理李克强周一在普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议上表示，今年就业压力仍然较大，尤其是高校毕业生人数再创新高，影响稳定就业的因素也较多，要把稳定和扩大就业放在更突出位置，确保完成全年就业目标任务。