蔡奇：清华要加强政治建设 为全国高校当好标杆

据千龙网消息，北京清华大学党的政治建设座谈会昨天早上召开。北京市委书记蔡奇强调，清华大学要深入贯彻落实党中央部署要求，进一步增强责任感紧迫感，自觉扛起责任，加强党的政治建设，为全国高校当好标杆、作出示范。

会上，清华大学负责人汇报了学校党的政治建设总体情况。与会师生代表围绕加强习近平新时代中国特色社会主义思想系统化、学理化、学科化研究阐释，党的政治建设与教学工作相融合，高校青年思想政治工作，基层党组织建设等方面发言。蔡奇一一回应，勉励大家营造昂扬向上的政治生态，涵养风清气正的育人环境，扎根中国大地建设世界一流大学。

蔡奇对清华大学在党的政治建设方面所取得的成绩予以肯定。他指出，高校肩负着培养社会主义合格建设者和可靠接班人的重大政治任务，高校党的政治建设直接关系办学方向，关系党的事业后继有人，关系国家前途和命运。党中央高度重视高校党的政治建设，中共总书记习近平多次作出重要指示。大家要认真学习领会，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，联系高校实际不折不扣抓好落实。

蔡奇强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领高校工作。持续在学懂弄通上下功夫，扎实做好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑工作，高质量办好清华大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院。要牢牢把握社会主义办学方向，继承“又红又专、全面发展”的优良传统，突出立德树人根本任务，突出“四个服务”要求，把讲政治的要求落实到学校建设管理的方方面面。

蔡奇强调，要把党的领导贯穿到办学治校全过程。坚持党委领导下的校长负责制，贯彻“三重一大”决策制度，落实好党政班子成员“一岗双责”“党政同责”要求。着力加强基层党组织建设，选优配强基层党组织书记，抓好教师党支部“双带头人”培育，做好发展党员工作。组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。严肃党内政治生活，持之以恒正风肃纪，把党的政治建设纳入全面从严治党工作考核重要内容。

蔡奇强调，要加强和改进思想政治工作。坚持教书和育人相统一，以高水平的思想政治工作体系贯通学科体系、教学体系、教材体系、管理体系。推动思政课改革创新，增强思想性、理论性和亲和力、针对性。加强师德师风建设，配齐建强思政课教师队伍,吸引更多名师上思政课讲台。落实学校党政班子联系师生、谈心谈话制度，发扬清华“双肩挑”传统，建设好辅导员和心理教师队伍。要以庆祝新中国成立70周年为契机，加强爱国主义教育，大力弘扬家国情怀，激励大家向上奋斗。

蔡奇强调，要认真落实意识形态工作责任制，压紧压实学校各级党组织责任，坚决守好阵地，维护学校安全稳定。要加强基层党建工作队伍建设，提升专业化和职业化水平。加大保障力度，像关心教学科研骨干一样关心基层党建工作队伍成长，使他们工作有条件、干事有平台、待遇有保障、发展有空间。北京市将一如既往支持清华大学的改革发展，为教师安心从教、学生静心求学创造良好外部环境。

清华大学和北京市领导陈旭、邱勇、崔述强、王宁一同座谈。