《人民日报》：“加征关税有利论”可以休矣

中国官媒《人民日报》今天刊登了署名为“钟声”的评论文章《不要陶醉于自欺欺人的“胜利”——“加征关税有利论”可以休矣》，称美国“加征关税有利论”想象了这样一种情境，即加征关税就等于从中国口袋中白拿钱，美国一些人坐收渔利。但是，事实却是另一种情境：美国进口商和零售商对关税的消化能力有限，关税增加额度必然会体现在最终消费者的支出环节。

文章强调，在当今世界上，没有谁能够随心所欲。美国要给别人强加关税，别人不可能无动于衷，必然要进行反制。加征关税给美国带来的痛是显而易见的。

《不要陶醉于自欺欺人的“胜利”——“加征关税有利论”可以休矣》全文如下：

第十一轮中美经贸高级别磋商举行之际，美方宣布将对价值2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%，使中美经贸磋商进程遭到严重挫折。美方竟然还同步抛出一个“加征关税有利论”来掩饰此举对美国经济的严重冲击。殊不知，美国人民不买这账，强烈反对加征关税的声音首先从美国发出来。

“加征关税有利论”，究竟是一种无知还是一种伪装?

从去年的“贸易战很好”，到如今不断宣扬“中国正在向美国支付巨额关税……这些巨额税款将直接交给美国财政部”“关税将为我们的国家带来更多财富，甚至超过传统类型的惊人交易。此外，这更容易和更快速”“中国会大大减速，我们会自动加速”……在美方一些官员看来，加征的关税仿佛是天上掉下来的馅饼，得来全不费工夫;加征关税只会削弱对手，对自己毫发无损。有人还不断借此制造假象，好像美国经济正因加征关税而欣欣向荣。借用国际媒体的评价，这不过是美方乐于“凭空制造胜利”的又一案例。

美国国家经济研究局发表的研究论文指出，2018年美国对其贸易伙伴加征的关税以及对方国家对美国征收的报复性关税，已使美国经济损失78亿美元。关税造成美国消费者和生产商每年需承担688亿美元的成本。美国商务咨询机构“全球贸易伙伴关系”的研究报告显示，对价值2500亿美元中国输美商品征收25%的关税，以及对进口钢和铝产品加征关税，将导致美国每年减少93.4万个就业岗位。英国《金融时报》日前的报道指出，美国一意孤行要对中国输美商品征收更高关税、而不是达成协议以结束美中贸易战，令美国商界倍感失望。

美方“加征关税有利论”想象了这样一种情境：加征关税就等于从中国口袋中白拿钱，美国一些人坐收渔利。但是，事实却是另一种情境：美国进口商和零售商对关税的消化能力有限，关税增加额度必然会体现在最终消费者的支出环节。美国政府寄望于企业找到替代进口来源，但不少美国企业主对此只能耸耸肩、摊开双手：中国商品物美价廉，只能从中国采购，提高的成本只能转移到消费者身上。纽约联邦储备银行、普林斯顿大学和哥伦比亚大学的经济学家研究发现，加征关税使美国消费者和进口商去年每月损失44亿美元，美国收取的关税收入“不足以弥补购买进口商品的消费者所承受的损失”。把美国消费者口袋里的钱掏出来，就声称天上掉下来了绿花花的美钞，但美国消费者的钱包瘪了，人们岂能买账?

在当今世界上，没有谁能够随心所欲。美国要给别人强加关税，别人不可能无动于衷，必然要进行反制。加征关税给美国带来的痛是显而易见的。美国不少农民正经历“艰难的经济时刻”。美国政府去年宣布发放120亿美元农业补贴，但与生产成本上涨和出口减少造成的损失相比，不过是杯水车薪。“我们熬不过去了”，不少美国农民和企业主发出这样的呼声。“10个月来，美国而不是中国，一直在为贸易战承担全部代价。”代表美国150多个零售、技术、制造业和农业贸易组织的游说团体“关税伤害美国腹地”日前发表声明指出，“提高关税只会惩罚美国的农民、企业和消费者。”但是，美国的决策者迄今仍然对这些呼声充耳不闻。

应当看到，大唱“加征关税有利论”，不过是自欺欺人罢了。试图靠加征关税或威胁提高关税来解决中美贸易摩擦问题，完全是出错了牌，把宝押在关税上最终必然导致空欢喜一场。我们奉劝一句，美方如果有足够智慧来保证自身利益的话，就应当选择与中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上，通过磋商解决问题。