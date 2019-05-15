【图集】胡海峰身着迷彩服 重走红色秘密交通线

据微信公众号“长安街知事”报道，浙江丽水市委书记胡海峰日前参加了一个特殊的“军事日”——在当地解放70周年纪念日，参观革命旧址，徒步重走红色秘密交通线。据悉今年全国两会期间，胡海峰曾在北京拜访红军挺进师政委刘英、师长粟裕的后人。

5月10日，正值丽水解放70周年纪念日。上午，胡海峰等参观中共缙云县特别支部树洞会议旧址和中共处属特委旧址，徒步重走红色秘密交通线。

5月10日，正值丽水解放70周年纪念日。上午，胡海峰等参观中共缙云县特别支部树洞会议旧址和中共处属特委旧址，徒步重走红色秘密交通线。（长安街知事）

1944年，中共处属特委机关驻地转移到缙云县江西山后村。位于双溪口乡金岭脚村到江西山后村之间的山路相对比较隐秘，是处属各县党的负责人员、交通员到驻地开会和请示汇报工作的重要通道，处属特委的指示也主要通过这条秘密通道向外传递。这条山路成为名符其实的“红色交通线”。

而上述特殊的“军事日”活动，与丽水近期一直在推进的弘扬“浙西南革命精神”有关。

丽水是浙江省唯一的所有县（市、区）都是革命老根据地的地级市，目前共有革命遗址429处，总数位居浙江省前列。周恩来、刘英、粟裕等老一辈革命家以及丽水籍革命先驱，在当地留下了光辉革命足迹。

今年2月，胡海峰带领市四套班子领导，前往浙西南革命根据地纪念馆，瞻仰革命先辈，回顾革命历史，重温入党誓词，并召开“浙西南革命精神”弘扬践行活动动员大会。

今年2月，胡海峰带领市四套班子领导，前往浙西南革命根据地纪念馆。（长安街知事）

活动当天，胡海峰等瞻仰了四任浙西南特委书记雕像，重温了浙西南建立中共地方组织、红十三军在浙西南开展的斗争，学习了红军北上抗日先遣队转战浙西南、开辟游击区等历程。

“长安街知事”注意到，今年全国两会间隙，胡海峰的一个特殊活动，也与弘扬“浙西南革命精神”有关。

在北京开会的他专程拜访了中国工农红军挺进师政委刘英之子，中纪委原副书记刘锡荣；中国工农红军挺进师师长粟裕之子，原北京军区副司令员粟戎生。

胡海峰说，老区人民一直深切缅怀和无限敬仰刘英书记、粟裕大将在丽水留下的光辉伟绩。他恳请刘锡荣、粟戎生多提宝贵意见建议，如果身体允许，常回丽水走走，并参加浙西南革命精神弘扬践行的相关活动。

胡海峰说，老区人民一直深切缅怀和无限敬仰刘英书记、粟裕大将在丽水留下的光辉伟绩。（长安街知事）

“丽水是父亲工作和战斗过的地方，丽水人就是我的亲人。”刘锡荣说，他希望丽水能充分发挥好生态优势和红色资源优势，让父老乡亲的生活更加幸福安康。粟戎生说，浙西南是父亲在最困难的三年游击战争时期战斗过的地方，是他深情挂念的地方。

实际上，早在去年刚履新丽水时，胡海峰首次赴区县调研，主题就与“浙西南革命精神”有关。

2018年7月2日，胡海峰任丽水市委书记。7月6日，他赴遂昌调研，不但瞻仰了浙西南第一个党组织中共遂昌支部旧址，还参观中国工农红军挺进师纪念馆，并考察1935红色文旅街区等。

