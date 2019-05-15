华为董事长：华为愿与各国政府签署“无监控”协议

据路透社报道，中国电信设备巨擘华为董事长梁华周二（14日）表示，该公司愿意与包括英国在内的各国政府签署无监控协议。美国早前以间谍活动担忧为由，不断向欧洲国家施压，要求他们排斥华为。

华盛顿劝告盟友不要使用华为的技术来建设5G网络，担心华为设备可能成为中国政府进行间谍活动的工具。华为否认这一指控。

“我们愿意与包括英国政府在内的各国政府签署无监控协议，致力于让我们的设备符合没有监控、没有后门的标准，”华为董事长梁华在伦敦的一次会议上通过翻译表示。

华为是全球最大的电信设备供应商。英国将就允许华为在其5G网络建设中的参与程度做出决定。

“英国电信网络的安全性和韧性至关重要，我们对目前在英国部署的华为设备实行严格控制，”英国政府发言人周二表示。

他说，将在近期公布事关华为的电信供应链评估结果，所有网络运营商都必须遵守届时所做出的决定。

英国外交大臣亨特（Jeremy Hunt）周二表示，在华为和5G网络问题上，英国永远不会做出危及与美国情报共享的决定，但也不希望与中国开始新的冷战。

梁华在与华为的英国技术合作伙伴会议间隙表示，该公司从来无意成为政治风暴的焦点。“网络安全问题不仅限于单一供应商或单一公司，这是整体行业与全世界面临的共同挑战。”

他表示，华为长期以来一直配合英国国家网络安全中心（National Cyber Security Centre）对华为技术的监督，并且已经提高自身的软件工程能力，以便与竞争对手的水准看齐。

梁华表示，华为在国际市场上从未代表中国政府。“尽管华为总部设在中国，但我们实际上是一家全球运营的企业。”“不论在全球何处运营，我们都致力于遵守所在国适用的法律与规范。”

梁华强调：“中国并没有法律要求企业收集外国政府情报，或为政府植入后门。”

但德国政府表示，并没有迹象表明中国正在提供这类“无监控”协议，这类协议将有助于华为竞标建构德国下一代移动网络的合同。