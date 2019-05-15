知名投资人：若非巨额负债支撑 美国经济本已萎缩

据路透社报道，知名债券基金经理人、DoubleLine的执行长冈德拉克（Jeffrey Gundlach）周二表示，美国经济增长似乎“完全”依赖公债、公司债和抵押支持债券，要不是增加了数万亿负债，美国经济本应已陷入萎缩。

冈德拉克称：“如果美国公共债务没有增加，过去五年名义GDP增幅就会是负值，”“大家看这些GDP数据的时候，似乎都忽视了一件事...他们似乎不明白，表面看起来相当不错的GDP增长实际上完全是靠负债撑起来的--公债、公司债，甚至现在还有抵押支持债券的一些增长。”

如果美国财政部不增发债券，那么过去五年中有三年名义GDP都会是负值，“即便在此期间抵押支持债券、公司债和学生贷款均有增长，”冈德拉克在网络直播后在一份电子邮件中表示。“如果这些非公债类负债没有增长，GDP萎缩的程度会很大。”

冈德拉克指出，过去五年名义GDP增长4.3%，但公共债务总额增长4.7%。

冈德拉克称，在这种负债背景下，加上金融市场“已经沉迷于美联储的刺激政策”，对美国下一次经济衰退来说这是“非常非常危险的时期”。冈德拉克在DoubleLine Capital管理着超过1千300亿美元资产。

冈德拉克表示，尽管美国不会很快走向衰退，但美国经济显示出一些弱点。他引用了花旗经济数据变化指数，该指数已降至金融危机以来最低水平。

冈德拉克称，美国股市和债市在走向震荡，他在“有信心地”作多黄金。他说，他从1千190美元开始就一直作多黄金。金价将升向每盎司1千300美元。

