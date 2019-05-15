大陆砸重金抢外生 台大中文国际学士班东南亚生锐减

近年“中文”成为全球热门语言，与中文相关的汉学文化也备受瞩目。台湾大学中文系“国际学生学士班”，是台湾大专院校唯一一个正式授予“中国文学”学士学位的国际生专班。成立至今第十年，第一年仅14人申请，2019年已有41人申请，十年成长近三倍。过去以韩国学生最多，近年日本学生有增多趋势，但东南亚学生在快速递减。

台湾师范大学华语文教学系，今年系上外籍生也是增加了将近一个班20人，主要是日本和越南的学生。

据《联合报》消息，台湾教育部统计，2018年大专校院境外学生人数达12万6997人，年增5536人或4.6%。2018年境外生以华语文中心学生2万8399人、修读学位外国学生2万8389人为主；与上年比较，修读学位外国学生激增7225人、华语文中心学生增4860人。

台大文学院前院长陈弱水表示，台大中文系国际生学士班和也有国际生专班的台师大华语文教学系在性质上有些不同。台师大国际生班是从中文为第二语言的概念出发，培养外籍华语人才，台大学士班则是专收国际生的专业人文基础学程，也就是以外籍生为对象的中文系。

台大中文系主任梅家玲表示，中文系国际生班的特色，是所有课程都特別为国际生设计，凸显“台湾经验”也是课程设计的一大重点，且与中文系原本的课程不同，例如，中文系本地生必修文字、声韵、训诂学，国际生则只要修“初级中国文字学”。希望让国际生除了具有扎实的华语文训练之外，还能具备中国文学与文化的专业性素养，进而成为未来的国际汉学研究人才。

针对为何韩日学生占多数一事，梅家玲说，除了距离近之外，相较于大陆，韩日同学多表达他们更喜欢台湾的生活环境、人民的文化素养。若以学费而言，韩日的GDP高于台湾，所以他们可承担台湾的学费；相对而言，东南亚的GDP多不如台湾（如马来西亚、印尼、越南），再加上近年中国大陆给予优厚奖学金，对于东南亚学生有实质的吸引力。

梅家玲表示，国际生所缴交的学费比本地生高出许多，再加上生活费所需，因此特別需要给予奖学金，以提高他们来此就读的意愿。中国大陆在这方面不惜重金，奖学金条件比台湾优渥得多，不少学生都因为奖学金的因素而选择去了大陆。台湾若欲加强国际竞争力，实在应该在这方面予以加强。

梅家玲说：“流失东南亚学生（尤其是新马）是我们的损失。”她进一步表示，因为东南亚学生多具有华语基础，是国际生中表现最优良的一群，他们多能跨到本地生班上课，之后也有不少继续攻读研究所，有志于未来从事汉学研究。

梅家玲表示，观察这些年录取的学生，其中固然不乏有志于汉学研究者，但为数不如原先预期得多；不少学生还是期待在此接受专业的语文训练，以备个人就业之所需。

