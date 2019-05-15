避免港成“逃犯天堂” 中联办：修订《逃犯条例》有理据

香港政府修订《逃犯条例》引起社会各界关注和争议。中央人民政府驻香港特別行政区联络办公室（中联办）昨天召开领导班子会议，传达学习贯彻全国公安工作会议精神，并指香港广泛民意支持修订《逃犯条例》。

据《星岛日报》消息，会议指出，近期香港特区政府提出修订《逃犯条例》的建议，既有法理依据又有现实迫切需要。据《基本法》第95条明确规定，香港特区可与中国大陆，澳门、台湾地区司法机关通过协商，依法建立联系和相互提供司法协助。

会议提到，据不完全统计，香港回归以来，大陆公安机关克服法律障碍，已向香港移交260余名犯罪嫌疑人，包括“空姐藏尸”案疑犯、尖沙嘴珠宝钟表店劫案五名疑犯以及刘进图被袭案两名嫌疑犯等，有力支持香港打击犯罪，助力香港成为当今世界最安全城市之一。

会上也提到，香港与20个司法管辖区有移交逃犯长期协议，与30个国家和地区签署了刑事事宜相互协助安排，与大陆却没有相应安排，回归至今未曾有一例移交。修订移交《逃犯条例》可以建立区际间的司法协助关系，也是落实《基本法》的应有之义，更是维护香港法治核心价值和巩固提升香港良好法治形象的重要举措、应有作为。

另一方面，修订条例可以为受害者伸张正义，堵塞现有法律漏洞，使涉及“人命关天”甚至“一尸两命”的严重犯罪嫌犯及时得到惩治，避免香港成为“逃犯天堂”、“避罪港湾”。

会议讨论并坚信，香港社会各界一定能够充分理解特区政府的担当和努力，香港广大市民一定能够在了解事实“真相、真情、真理”中，拒绝和抵制別有用心的“蛊惑谣言”和“人为制造的恐慌”，更多地相信自己的独立见解和判断，相信香港特区政府和法院法庭对法治的坚守，相信国家在全面依法治国战略布局引领下的司法公正和巨大进步，相信香港社会各界和广大市民一定会以实际行动支持打击跨境犯罪，共同促进社会公平正义，共同维护香港的法治核心价值，不断提升香港法治形象。

