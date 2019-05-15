消息：印度钢铁业担心美中贸易战导致中国倾销

据路透社报道，三名政府消息人士与四名行业官员透露，随着美国对中国产品加征关税，两大经济体之间的贸易战升级，印度担心中国可能很快开始向印度市场倾销过剩的钢材。

对此，印度钢铁业已要求政府征收所谓的保护性关税，税率最高可达25%，藉此保护该国钢铁业免于受进口增加的影响。政府将向其认定为倾销的进口钢材征收此类关税。

一位知情的印度政府消息人士表示：“中国有过剩的（钢铁）产能，担心他们可能会绕道越南与柬埔寨等其他国家，将这些钢铁输入印度。”

“钢铁行业很脆弱，”消息人士表示。由于相关讨论的敏感性，这名消息人士不愿具名。

印度为世界第二大钢铁生产国，不过经过三年时间，印度在截至2019年3月31日的一年，已变成钢铁净进口国。这是因为该国缺乏生产高品质钢材的能力，而且部分全球客户流失，转向中国、日本和韩国更廉价的出口钢材。

“中国、日本与韩国是向美国、欧洲和加拿大输出钢铁的主要国家，受贸易行动影响，他们也将钢铁转而输入印度，”JSW Steel Ltd联席董事总经理Seshagiri Rao表示。“印度政府很有必要尽快将保护性关税提高到25%。”

根据一名与会的消息人士，JSW、Steel Authority of India、塔塔钢铁（Tata Steel）、Jindal Steel and Power这几家钢铁公司上月与政府官员会面，要求开征保护性关税。这几家公司控制印度45%以上的钢铁产量。

印度钢铁部并未回复路透的电邮与电话置评要求。SAIL、Tata以及JSPL也未回复置评要求。

