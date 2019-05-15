习近平：自认人种和文明高人一等 执意取代其他文明是愚蠢和灾难性的

中国今天举行亚洲文明对话大会，中国国家主席习近平在开幕式上致辞强调，认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的。

他说，要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴，夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础。

为此，他提出4点主张。第一，坚持相互尊重、平等相待。

习近平说，每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的价值。人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分。认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！

他继而阐述，如果人类文明变得只有一个色调、一个模式了，那这个世界就太单调了，也太无趣了！我们应该秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，加深对自身文明和其他文明差异性的认知，推动不同文明交流对话、和谐共生。

习近平也列举他曾到访、最吸引他的韵味不同的文明，如中亚的古城撒马尔罕、埃及的卢克索神庙、新加坡的圣淘沙、泰国的曼谷玉佛寺、希腊的雅典卫城等。他说，中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动，为更好传承文明提供必要支撑。