亚股反弹脱离三个半月低点 因特朗普言论缓解贸易战担忧

据路透社报道，亚洲股市今天从三个半月低点反弹，因美国总统特朗普的言论略有软化，帮助缓解了美中关税战担忧，并且市场寄望北京方面可能出台更多经济刺激措施。

中国股市继连跌两日之后强劲上扬，领涨亚股。

SMBC日兴证券驻东京资深新兴市场经济学家Kota Hirayama称：“中国股市在近几日超卖后开始反弹。由于美国总统特朗普看似希望达成妥协，市场人气因此改善。”

MSCI明晟亚太地区（除日本）指数涨0.5%。由于中美贸易冲突加剧，该指数前一交易日跌至1月底以来最低。中国政府周一宣布提高一系列美国进口商品关税，在与美国的贸易战中予以回击。

但特朗普周二称，与中国的贸易谈判没有破裂，并称中美贸易战只是“一场小争吵”。隔夜美股在特朗普讲话提振下得以反弹。

沪综指涨1%，未受经济增长疑虑影响。中国周三稍早公布的数据不及预期。

中国国家统计局周三公布，4月规模以上工业增加值同比增长5.4%，不及路透调查预估中值6.5%；社会消费品零售总额同比增7.2%，路透调查预估中值为8.6%。据路透测算，4月消费增速为2003年5月以来最低，当时为4.3%。

“最新数据显示，中国经济仍需要刺激。如果政府表明其将继续支撑经济，中国股市可能维持反弹势头，”SMBC日兴证券的Hirayama表示。

澳洲股市上涨0.6%，韩国股市综合股价指数上涨0.7%，日本股市日经指数下跌0.1%。



