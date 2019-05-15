中国国家统计局：中国经济应对外部冲击能力 在不断增强

针对中美贸易战继续升级，是否对中国下一步的出口，包括经济运行会不会产生比较大的影响，中国国家统计局新闻发言人刘爱华回应称，从中国经济去年的表现来讲，抗风险的能力是不断增强的。

据《新京报》消息，刘爱华在国务院新闻办公室今早举行的新闻发布会上说，中国去年以来的经济表现大家都有目共睹，去年中国经济增长6.6%，在世界上主要经济体中这个增速位居前列，可以说是充分就业下的经济增长。

刘爱华指出，去年全年月度之间中国城镇调查失业率基本在5%左右，个别月份是低于5%。从物价来看，全年物价保持在2%上下这样比较温和上涨的区间。从民生方面来看，居民人均可支配收入与经济增长保持了基本同步。从中国经济去年的表现来讲，抗风险的能力是不断增强的。

刘爱华强调，从今年的数据来看，中国一季度GDP增长6.4%，大家普遍认为好于预期。“可以说，不管是从宏观经济基本面来看，还是从企业的抗风险能力来看，都是政策不断加码，实施积极的财政政策和稳健的货币政策多方作用的结果。”

刘爱华表示，中国经济总体上都表现出了韧性好、潜力足、活力强这样的状态，中国经济应对外部冲击的能力在不断增强。数据的表现可以说是事实胜于雄辩。