哈莉玛：新加坡视宗教为强化社会的积极因素 但严格奉行世俗主义　

新加坡总统哈莉玛说，世界上许多国家由多元种族和宗教的人口组成，都面对围绕共同国家身份认同将国民团结起来的挑战，而进行对话和拥有同理心，是促进理解与信任和弥合社群之间差异的关键。

她也说， 我们将宗教视为能强化社会的积极因素，但新加坡严格奉行世俗主义，公平对待所 有不同信仰，各宗教之间也以互相宽容和接纳为基本美德。在新加坡，各群体都奉行各 自的文化和宗教习俗，同时不得将自己的习俗或意愿强加于他人。

哈莉玛今早在北京举行的亚洲文明对话大会开幕式上致辞时，阐述了上述观点。首次举行的亚洲文明对话大会旨在促进不同文明之间的互学互鉴，哈莉玛在致辞中分享了新加坡多年来促进种族与宗教和谐的经验。

她首先提到，全球各地出现越来越多社群之间不和谐、不信任、甚至分裂的情况，此时正应该就如何维持社会和谐与凝聚力交流看法。

她指出，世界上许多国家由多元种族和宗教的人口组成，都面对围绕共同国家身份认同将国民团结起来的挑战。而随着全球化和科技拉近了国家之间的距离，即使是同族人口组成的国家，也必须与其他国家和人口交流合作。

哈莉玛说：“进行对话和拥有同理心，是促进相互理解信任和弥合不同社群之间差异的关键。”

哈莉玛以新加坡的国情为例说，新加坡人口虽以华人为主，但马来族、印度族和欧亚裔人口也相当可观。从地理位置看来，新加坡邻国的人口则以非华族居多，因此新加坡人无论是彼此之间或与本区域的邻国，都必须和谐共处。

哈莉玛进一步回溯新加坡建国历史说，在新加坡还是马来西亚联邦的一部分时，新加坡的建国元勋为不分种族、语言或宗教，人人平等的原则而顽强奋斗；新加坡1965年脱离马来西亚并独立，就是因为双方无法解决这一根本问题。

她接着分享了新加坡独立后促进种族与宗教和谐的的一系列政策，包括设立跨种族和宗教的机构和组织、以英语而非华语为工作语言、确保各组屋区有不同种族的居民聚居、以及近年来修订宪法确保少数族群能定期当选总统等。

在宗教课题方面，哈莉玛说，新加坡将宗教视为能强化社会的积极因素，但新加坡严格奉行世俗主义，公平对待不同宗教。新加坡也致力于促进宗教之间的理解包容，也立法遏制诋毁他人宗教的行为，以及宗教和政治的相互干涉。

哈莉玛说：“宗教和谐永远都在进程中， 近年来，新加坡人对各自的宗教信仰更虔诚了。这其中重要的是，人民不仅是虔诚的佛教徒、道教徒、基督教徒、伊斯兰教徒或印度教徒，同时也是新加坡的好公民。”

哈莉玛强调，新加坡将多元性视为优势，“我们为融合不同族群所作出的努力，使我们成为更坚韧的社会。”

在对外关系方面，哈莉玛说，新加坡的策略也起了良好作用：“文化和语言上的共同点以及家族的联系，让新加坡人能与其他亚洲国家的人民建立友好关系”。但她强调，新加坡是以国家身份与他国进行外交，而不是华族国家、马来族国家或印度族国家。

哈莉玛总结时说，新加坡的现状是世界面临的一项更大挑战的缩影，那就是如何使不同宗教、拥有不同价值观、来自不同背景的人和睦相处。 而新加坡还是个年轻的国家， 必须探索出适合自己的道路。

她也认同同其他主讲者早前的发言说：“我们各别的文明不应该是排外的，而是应该能与其他文明合作，因为多元性能让世界变得更丰富。”

新加坡下月将举行首届“社会和谐国际大会”（International Conference on Cohesive Societies），旨在推动有关社会和谐的讨论。哈莉玛在今天的发言中说，届时希望利用这个机会分享新加坡的经验并向他国学习。