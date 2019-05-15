日媒：柯文哲准备选总统 高雄展开后援会活动

据台湾网媒“Yahoo奇摩”消息，日本《朝日新闻》今天刊登台北市长柯文哲的专访。柯文哲表示，他将在高雄展开后援会活动，准备参加明年1月总统大选，但不见得付诸行动；柯文哲还举日本战国时代武将德川家康为例子，最后夺胜者是要能忍的人。

《朝日新闻》报道，柯文哲受访时表示，他的目的是吸纳对蓝绿两大政党不满的选民。言下之意，他考虑出马竞逐总统。

报道指出，柯文哲目前以第三势力自居，不属于执政党民主进步党，也不属于最大在野党中国国民党。柯文哲批评这两大政党，以前选民（除了两大党）没有其他选项，但他开拓了新的道路，台湾至今已实现三次政权轮替，都没让台湾变得更好。

柯文哲说，他将在高雄展开后援会活动，正在准备参选总统大选。但柯文哲也说“是正在准备”，不见得会付诸实际行动，要等最后朝野政党代表参选的人选出炉再做判断。

熟悉日本历史的柯文哲言及德川家康说，战国时代的武将最后夺胜的是能够等待的人物，要能一忍再忍，等待时机成熟。

对于总统蔡英文，柯文哲批评蔡英文是走“亲美抗中”路线，认为蔡英文是利用中美对立局面以利于她个人或政党，这风险很高。柯文哲说自己则是走“亲美友中”路线，要和美国、中国大陆建立良好关系。

报道称，对于中国大陆逼台湾统一的“一国两制”主张，柯文哲说，如果是像在香港实施的那种形式，台湾人全会逃光光。

柯文哲预定下周四（23日）访问日本，除参加在富山县召开的台日观光高峰论坛之外，也计划到东京考察东京奥运相关设施，并前往福岛县、宫城县等311大地震灾区，了解重建情形。

《朝日新闻》昨天也报道台湾总统大选，指出朝野两党受到民调影响，尚未决定参选人。执政党民进党方面，希望连任的蔡总统支持率低，延期党内初选；在野党国民党方面，表态“不参选”的政治人物却人气最高。

《朝日新闻》引用深谙台湾政治的东京外国语大学教授小笠原欣幸的观点指出，台湾有句话说：“不是狗摇尾巴，而是尾巴摇狗”，现在台湾政治和民调正是这样的关系。民调支持率这种瞬间现象，在媒体和网络推波助澜下，对政治人物不是逼赶就是吹捧掀起热潮。

小笠原指出，最典型的例子就是一年半前还没名气的高雄市长韩国瑜，现在却成了呼声最高的人选。

小笠原说，想统一台湾的中国大陆压力日益升高，对中国而言，这次台湾总统大选重要性实属空前，实践民主理应是台湾的依据，但却陷入被眼前民调摆弄的混沌局面。