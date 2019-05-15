习近平反驳美“文明冲突论”：自认人种文明高人一等执意取代其他文明是愚蠢与灾难性的

中国国家主席习近平表示，不同文明的交流应相互尊重和平等相待，自认人种和文明高人一等并执意改造甚至取代其他文明的认知和做法，是愚蠢和灾难性的。

他今天在北京举行的亚洲文明对话大会开幕式上讲话时表示，亚洲人期待和平、繁荣、开通的亚洲。亚洲文明对话大会，为促进亚洲及世界各国文明开展平等对话、交流互鉴、相互启迪提供了一个新的平台。

他对文明交流提出几个主张。首先是，要坚持相互尊重、平等相待。人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分。

就在上个月底，美国国务院政策规划主任斯金纳在华盛顿一个智库讲话时，把中美竞争形容为中西文明和意识形态的争斗，还把中国称为美国面对的第一个“非白人”的大国竞争对手。

习近平今早以不指名方式反击斯金纳：“认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！如果人类文明变得只有一个色调、一个模式了，那这个世界就太单调了，也太无趣了！我们应该秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，加深对自身文明和其他文明差异性的认知，推动不同文明交流对话、和谐共生。”

习近平列举世界范围内的不同古代文明与现代建设，说明不同文明都有其吸引力，新加坡的圣淘沙被他列为有韵味的文明之一。

习近平说，他访问过世界上许多地方，最吸引他的就是韵味不同的文明，如中亚的古城撒马尔罕、埃及的卢克索神庙、新加坡的圣淘沙、泰国的曼谷玉佛寺、希腊的雅典卫城等。

他提出，中国愿同有关国家一道，实施亚洲经典著作互译计划和亚洲影视交流合作计划，帮助人们加深对彼此文化的理解和欣赏。

习近平也认为，文明交流应坚持开放包容、互学互鉴。他说，文明如果长期自我封闭，必将走向衰落。交流互鉴是文明发展的本质要求。

他重申，文明交流互鉴应该是对等的、平等的，应该是多元的、多向的，而不应该是强制的、强迫的，不应该是单一的、单向的。“我们应该以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒，以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分，促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进。”

习近平介绍，这些年来，中国同各国在教育、文化、体育、卫生等领域搭建了众多合作平台，中国愿加强青少年、民间团体、地方、媒体等各界交流，打造智库交流合作网络，创新合作模式。

他说：“今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。”（《联合早报》北京特派员游润恬报道）