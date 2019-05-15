朱立伦：蔡英文是国民党最难打的对手

前新北市长朱立伦今天接受媒体访问，指出台湾总统蔡英文将是未来总统大选国民党最难打的对手，因为尽管蔡英文如今执政表现不佳，但做为现任总统，她会用所有资源巩固权位。因此，朱立伦再度重申国民党的“四个必须”，包括需要派出最强候选人并且团结对外。

据中时电子报消息，朱立伦接受《POP抢先爆》广播节目专访指出，赖清德公开讲“台独”，虽然可以吸深绿选票，但中间选民会有所疑虑，而且即便他这样做，有些独派还是选择回归支持蔡英文。至于柯文哲，很多年轻人喜欢，但不少资深选民对他反感，质疑他当台北市长快五年，对台北市的贡献并不多。

谈到韩国瑜，朱立伦帮韩国瑜缓颊说，韩国瑜很辛苦，民进党却刻意针对他。但对于韩国瑜在高雄上班的说法，朱立伦认为每个城市有不同定位，可以把台北当成政治中心，高雄当经贸重心。

朱立伦表示，他以前在纽约念书时，纽约人不会希望首都搬来，纽约维持经贸中心就好，而北京是政治中心，经贸在上海。高雄是否需要成为政治中心一事，值得商榷。

朱立伦也重申他跟国民党主席吴敦义见面时提出的“四个必须”，包括国民党必须推出最强最强候选人、初选过程要比好不比烂、建立民主典范、共组蓝军大智库推出好政见，他会努力让自己变最强的人选，但也不会觉得任何事情舍我其谁，因为大家是团队一分子，团队赢比个人赢重要。

