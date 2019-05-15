彭博经济学家：贸易战升温之际 4月数据显示中国经济形势艰难

彭博亚洲首席经济学家舒畅和彭博经济学家曲天石今天撰文称，中国4月份数据不及预期显示，哪怕是在贸易战升级前，中国经济也没有站稳脚跟。中国国内需求和生产指标的回落幅度都超出了预期。

据彭博社报道，这些数据，加之对外部门可能会面临更强的下行压力，增强了彭博经济研究对于政府可能会加大政策支持力度的看法。就在中国经济呈现企稳迹象之际，美国最近提高了关税，令中国的经济前景显著变暗。随着与美国的贸易关系恶化，严重依赖外部市场的民营企业可能会承受更大压力。

今年1至4月固定资产投资同比增长6.1%，低于一季度的6.3%，也低于市场普遍预期的6.4%。

3月份同比大幅增长8.5%的工业增加值4月份增速降至5.4%，低于市场预期的6.5%。

4月份社会消费品零售总额同比增长7.2%，增幅较3月份的8.7%回落，低于市场预期的8.6%。考虑到4月消费者价格涨幅的上升，实际回落程度甚至更大。

彭博经济研究预计中国政府会加大财政支持力度，主要是在基础设施领域。此外，货币政策预计会重新采取普遍性措施占据主导地位的方式。

报道称，在全面放松政策的同时，预计政府还会采取措施支持受贸易战影响尤为严重的部门。